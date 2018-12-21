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Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника

Недавно Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника. Исполнитель признался, что поддержка Примадонны была ему очень нужна.

Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника

Леонид Агутин уже много лет является известным исполнителем. Билеты на его концерт раскупают практически сразу. Но такая популярность не всегда присутствовала в жизни звезды. Певец рассказал, что в 1993 году в Юрмале на песенном конкурсе он занял 3 место. Это сильно расстроило исполнителя, ведь он рассчитывал на победу.

Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника

В Москве Леонид Агутин пришел в студию к другу Аркадию Укупнику. Там он встретил Аллу Пугачеву, которая поведала, что она когда-то тоже смогла занять только 3 место на конкурсе певцов. Но это не помешало ей стать королевой российской эстрады. Вскоре Леонид Агутин тоже стал одним из самых знаменитых певцов в стране.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52

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