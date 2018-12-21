Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника
Недавно Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой Пугачевой в студии Аркадия Укупника. Исполнитель признался, что поддержка Примадонны была ему очень нужна.
Леонид Агутин уже много лет является известным исполнителем. Билеты на его концерт раскупают практически сразу. Но такая популярность не всегда присутствовала в жизни звезды. Певец рассказал, что в 1993 году в Юрмале на песенном конкурсе он занял 3 место. Это сильно расстроило исполнителя, ведь он рассчитывал на победу.
В Москве Леонид Агутин пришел в студию к другу Аркадию Укупнику. Там он встретил Аллу Пугачеву, которая поведала, что она когда-то тоже смогла занять только 3 место на конкурсе певцов. Но это не помешало ей стать королевой российской эстрады. Вскоре Леонид Агутин тоже стал одним из самых знаменитых певцов в стране.
Леонид Агутин уже много лет является известным исполнителем. Билеты на его концерт раскупают практически сразу. Но такая популярность не всегда присутствовала в жизни звезды. Певец рассказал, что в 1993 году в Юрмале на песенном конкурсе он занял 3 место. Это сильно расстроило исполнителя, ведь он рассчитывал на победу.
В Москве Леонид Агутин пришел в студию к другу Аркадию Укупнику. Там он встретил Аллу Пугачеву, которая поведала, что она когда-то тоже смогла занять только 3 место на конкурсе певцов. Но это не помешало ей стать королевой российской эстрады. Вскоре Леонид Агутин тоже стал одним из самых знаменитых певцов в стране.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52