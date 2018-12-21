Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения дочери продал ее автомобиль





Как оказалось, к такому серьезному шагу блондинку подтолкнул один из ее родителей, которые не только втайне от дочери продал ее машину, но и отложил вырученные деньги на приобретение собственных квадратных метров.Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» хорошо помнят, как покинула проекта Оксана. Ряска ушла за ворота «по-английски»: уехала в родной город Санкт-Петербург на несколько дней и больше не захотела возвращаться на Периметр.На днях Оксана призналась своим поклонникам, почему она так внезапно решила покинуть шоу, которое ранее так любила, и связан ли ее уход со скандалами и потасовками, возникающими в последнее время на телестройке.Выйдя в очередной раз в прямой эфир со своей странички в Instagram, Ряска отметила, что покинула «Дом-2» из-за хлопот, которые появились у нее совершенно неожиданно. По словам блондинки, ее отец, не спрашивая у нее разрешение, продал ее автомобиль Audi Q5 за 2 миллиона 350 тысяч рублей.Выяснилось, что машина была зарегистрирована на папу Оксаны и именно поэтому мужчине даже не пришлось спрашивать у дочери позволения, что очень возмутило девушку. Впрочем, успокоившись, Ряска поняла, что отец сделал все правильно, так как и она уже задумывалась о том, чтобы продать авто.К слову, к вырученным от продажи машины деньгам Оксане пришлось доложить всего 50 тысяч рублей, чтобы приобрести собственное жилище в Санкт-Петербурге.