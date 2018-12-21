АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей, пока не пройдет гормональный курс

Участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова объяснила телезрителям, почему пока не может иметь детей.

Как оказалось, у возлюбленной Алексея Купина возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей, пока не пройдет гормональный курс

На днях стало известно, что Майя вернулась на Поляну. Напомним, что несколько недель назад Донцовой резко стало плохо, после чего девушку в срочном порядке было госпитализировано в больницу. Считанные часы назад девушка вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором объяснила поклонникам, почему им с избранником пришлось отложить не только свадьбу, но и зачатие малыша.

По словам Майи, сейчас она проходит гормональный курс и пьет специальные препараты и именно поэтому им с Алексеем пришлось на время забыть о детях, так как для начала девушке нужно поправить здоровье.

Нужно сказать, что когда Донцовой некоторые фолловеры принялись заявлять, что якобы ее болезнь невозможно вылечить простым лекарством и нужно только делать операцию, девушку это очень возмутило. Майя отметила, что не обязана слушать различных «умников», так как врач, который ее наблюдает, знает уж точно больше многих их них.

Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей, пока не пройдет гормональный курс

« У всех бывают разные степени заболевания!» - подчеркнула будущая супруга Алексея Купина.

К слову, когда Донцову доставили в клинику, у девушки диагностировали разрыв яичника. По словам врачей, если бы Майя отказалась от госпитализации, она могла бы стать бесплодной.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей,
Анфиса Чехова представила клип на стих
Разработан "революционный" коктейль для лечения
Жители Нью-Мексико и Сан-Диего запечатлели на
Ксения Собчак в Instagram выложила снимок в шубе
Владимир Путин не исключает небольшого увеличения
В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Ученые: На Венере может существовать органическая
Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно
"Русская Кардашьян" Квитко показала в Instagram
Треть элитных сортов популярного шотландского
Жена Александра Реввы Анжелика хочет стать пилотом
Ольга Бузова обошла Рамзана Кадырова в топ-50
Мария Шукшина раскритиковала программу “Пусть
Ученые рассказали о новой методике лечения
Марина Александрова рассказала, что её муж открыл
Просмотреть все новости