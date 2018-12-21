Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей, пока не пройдет гормональный курс

« У всех бывают разные степени заболевания!» - подчеркнула будущая супруга Алексея Купина.





Как оказалось, у возлюбленной Алексея Купина возникли серьезные проблемы со здоровьем.На днях стало известно, что Майя вернулась на Поляну. Напомним, что несколько недель назад Донцовой резко стало плохо, после чего девушку в срочном порядке было госпитализировано в больницу. Считанные часы назад девушка вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором объяснила поклонникам, почему им с избранником пришлось отложить не только свадьбу, но и зачатие малыша.По словам Майи, сейчас она проходит гормональный курс и пьет специальные препараты и именно поэтому им с Алексеем пришлось на время забыть о детях, так как для начала девушке нужно поправить здоровье.Нужно сказать, что когда Донцовой некоторые фолловеры принялись заявлять, что якобы ее болезнь невозможно вылечить простым лекарством и нужно только делать операцию, девушку это очень возмутило. Майя отметила, что не обязана слушать различных «умников», так как врач, который ее наблюдает, знает уж точно больше многих их них.К слову, когда Донцову доставили в клинику, у девушки диагностировали разрыв яичника. По словам врачей, если бы Майя отказалась от госпитализации, она могла бы стать бесплодной.