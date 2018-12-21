Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей, пока не пройдет гормональный курс
Участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова объяснила телезрителям, почему пока не может иметь детей.
Как оказалось, у возлюбленной Алексея Купина возникли серьезные проблемы со здоровьем.
На днях стало известно, что Майя вернулась на Поляну. Напомним, что несколько недель назад Донцовой резко стало плохо, после чего девушку в срочном порядке было госпитализировано в больницу. Считанные часы назад девушка вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором объяснила поклонникам, почему им с избранником пришлось отложить не только свадьбу, но и зачатие малыша.
По словам Майи, сейчас она проходит гормональный курс и пьет специальные препараты и именно поэтому им с Алексеем пришлось на время забыть о детях, так как для начала девушке нужно поправить здоровье.
Нужно сказать, что когда Донцовой некоторые фолловеры принялись заявлять, что якобы ее болезнь невозможно вылечить простым лекарством и нужно только делать операцию, девушку это очень возмутило. Майя отметила, что не обязана слушать различных «умников», так как врач, который ее наблюдает, знает уж точно больше многих их них.
К слову, когда Донцову доставили в клинику, у девушки диагностировали разрыв яичника. По словам врачей, если бы Майя отказалась от госпитализации, она могла бы стать бесплодной.
Как оказалось, у возлюбленной Алексея Купина возникли серьезные проблемы со здоровьем.
На днях стало известно, что Майя вернулась на Поляну. Напомним, что несколько недель назад Донцовой резко стало плохо, после чего девушку в срочном порядке было госпитализировано в больницу. Считанные часы назад девушка вышла в прямой эфир со своей странички в Instagram, в котором объяснила поклонникам, почему им с избранником пришлось отложить не только свадьбу, но и зачатие малыша.
По словам Майи, сейчас она проходит гормональный курс и пьет специальные препараты и именно поэтому им с Алексеем пришлось на время забыть о детях, так как для начала девушке нужно поправить здоровье.
Нужно сказать, что когда Донцовой некоторые фолловеры принялись заявлять, что якобы ее болезнь невозможно вылечить простым лекарством и нужно только делать операцию, девушку это очень возмутило. Майя отметила, что не обязана слушать различных «умников», так как врач, который ее наблюдает, знает уж точно больше многих их них.
« У всех бывают разные степени заболевания!» - подчеркнула будущая супруга Алексея Купина.
К слову, когда Донцову доставили в клинику, у девушки диагностировали разрыв яичника. По словам врачей, если бы Майя отказалась от госпитализации, она могла бы стать бесплодной.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28