Владимир Путин не исключает небольшого увеличения расценок на бензин





Российский лидер отмечает, что это может случиться вследствие того, что в силу вступило решение, которое касается увеличения ставки НДС примерно до 20 процентов. По словам Владимира Путина, увеличение расценок будет незначительным. Топливо может подорожать примерно на 1 – 1.5 процента.Владимир Путин заявил, что увеличение цен на горючее, которое наблюдается в 2018 году, связано с подорожанием нефтепродуктов. По словам главы РФ, российское правительство сразу отреагировало на возникшую ситуацию. В данном случае были предприняты все меры, чтобы стабилизировать создавшееся положение.