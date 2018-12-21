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Владимир Путин не исключает небольшого увеличения расценок на бензин

Владимир Путин не исключает небольшого увеличения расценок на бензин. Об этом глава РФ заявил в рамках очередной пресс-конференции, подчеркнув, что сделает все возможное для сохранения их на нынешнем уровне.
Владимир Путин не исключает небольшого увеличения расценок на бензин

Российский лидер отмечает, что это может случиться вследствие того, что в силу вступило решение, которое касается увеличения ставки НДС примерно до 20 процентов. По словам Владимира Путина, увеличение расценок будет незначительным. Топливо может подорожать примерно на 1 – 1.5 процента.

Владимир Путин заявил, что увеличение цен на горючее, которое наблюдается в 2018 году, связано с подорожанием нефтепродуктов. По словам главы РФ, российское правительство сразу отреагировало на возникшую ситуацию. В данном случае были предприняты все меры, чтобы стабилизировать создавшееся положение.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57

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