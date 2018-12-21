Ученые: На Венере может существовать органическая жизнь





Венера — один из самых непригодных для жизни объектов в Солнечной системе. Парниковый эффект создал на этой планете неблагоприятные условия для возникновения и существования жизни, однако даже на Земле можно найти бактерии, приспособившиеся к обитанию в активных вулканах или кислотных прудах.По мнению специалистов, если органическая жизнь и существует на Венере, то ее представители должны иметь форму шариков для пинг-понга. Наполненные водородом шарики с тонкой кожей могут обитать в верхних холодных слоях атмосферы. Они, скорее всего, имеют липкую сторону, которой поглощают минералы, капли воды и осадки. К таким выводам ученые пришли, когда обнаружили, что облака Венеры имеют светопоглощающую способность. Аналогичную способность имеют некоторые земные бактерии, обитающие в экстремальных регионах планеты.