Исследование показало, сколько времени россияне хранят новогодние ёлки





Компания MARC провела масштабный опрос россиян, от которых узнала, как долго в их домах стоит новогоднее дерево. Более половины хозяев устают от ёлки уже через месяц после Нового года. Десятая часть сохраняет убранство до марта, а 4 процента и вовсе избавляются от дерева ближе к лету. Кроме того, опрос показал, что 82 процента респондентов вообще берутся наряжать ель к Новому году.48% заранее купили искусственную, чтобы не тратить лишние деньги и беречь экологию. 27% россиян регулярно приобретают живое растение. 25% покупают ёлку, но не каждый год. 59% респондентов ежегодно достают старые игрушки для украшения дерева, а 28% постоянно обновляют шарики и гирлянды.Треть жителей страны отвела на подарки родным и близким 5 тыс. руб. 7,5 тыс. руб. пожертвуют 16%, 10 тысяч - 12%, более 30 тысяч - 7% россиян. При этом 90% опрошенных обязательно подготовят презент своим родственникам. Чаще всего в России дарят конфеты, косметику, спиртное, духи, различные сертификаты и просто деньги.