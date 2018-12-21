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Ученые предупредили об опасности смешивания меда с теплыми напитками

Ученым удалось доказать, что употребление меда с горячими напитками вредит здоровью, а не укрепляет его. По словам доктора аюрведической медицины Рехи Джитин, при смешивании меда с горячим молоком или чаем происходит высвобождение опасных ядов.

Ученые предупредили об опасности смешивания меда с теплыми напитками


Считается, что напиток, приготовленный на основе меда и теплой воды или молока, способствует укреплению иммунитета и придает телу тонус, однако все оказалось совсем не так. Реха Джитин выяснила, что мед наиболее полезен при употреблении в сыром виде. При нагревании мед начинает насыщать организм разными токсинами.

Вредные вещества, выделяемые во время смешивания меда и теплой жидкости, вызывают проблемы с пищеварением. Таким образом, мед продолжительное время переваривается в организме, постепенно превращаясь в яд. Медики рекомендуют смешивать мед с жидкостью, имеющей комнатную температуру, и призывают отказаться от нагревания его до экстремальных значений температуры.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:07

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