Ученые предупредили об опасности смешивания меда с теплыми напитками





Считается, что напиток, приготовленный на основе меда и теплой воды или молока, способствует укреплению иммунитета и придает телу тонус, однако все оказалось совсем не так. Реха Джитин выяснила, что мед наиболее полезен при употреблении в сыром виде. При нагревании мед начинает насыщать организм разными токсинами.Вредные вещества, выделяемые во время смешивания меда и теплой жидкости, вызывают проблемы с пищеварением. Таким образом, мед продолжительное время переваривается в организме, постепенно превращаясь в яд. Медики рекомендуют смешивать мед с жидкостью, имеющей комнатную температуру, и призывают отказаться от нагревания его до экстремальных значений температуры.