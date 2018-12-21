Наследник Евгения Плющенко Александр упал во время выступления на шоу “Лебединое озеро”
Евгений Плющенко и Яна Рудковская порадовали зрителей премьерой сказочного шоу “Лебединое озеро”, которое состоялось в ледовом доме Москвы. Там принимал участие наследник звездной пары Александр, который упал на лед из-за того, что не смог справиться с волнением.
На протяжении нескольких месяцев он готовился к своему дебюту и постоянно посещал репетиции, где совершенствовал свои навыки под контролем фигуриста. Вот только переживания стали причиной того, что Александр не удержался на коньках и упал во время исполнения “ласточки”. Несмотря на такую ситуацию, юный артист смог продолжить выступление и завершил его, как настоящий профессионал.
Поклонники Яны Рудковской и ее супруга переживают за здоровье маленького спортсмена, но пока о нем ничего неизвестно. Некоторые лица набросились на них с упреками из-за чрезмерной загрузки сына фигурным катанием. Он вообще не покидает ледовую арену, а потому лишен нормального детства, как его сверстники.
На протяжении нескольких месяцев он готовился к своему дебюту и постоянно посещал репетиции, где совершенствовал свои навыки под контролем фигуриста. Вот только переживания стали причиной того, что Александр не удержался на коньках и упал во время исполнения “ласточки”. Несмотря на такую ситуацию, юный артист смог продолжить выступление и завершил его, как настоящий профессионал.
Поклонники Яны Рудковской и ее супруга переживают за здоровье маленького спортсмена, но пока о нем ничего неизвестно. Некоторые лица набросились на них с упреками из-за чрезмерной загрузки сына фигурным катанием. Он вообще не покидает ледовую арену, а потому лишен нормального детства, как его сверстники.