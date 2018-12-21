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Наследник Евгения Плющенко Александр упал во время выступления на шоу “Лебединое озеро”

Евгений Плющенко и Яна Рудковская порадовали зрителей премьерой сказочного шоу “Лебединое озеро”, которое состоялось в ледовом доме Москвы. Там принимал участие наследник звездной пары Александр, который упал на лед из-за того, что не смог справиться с волнением.
Наследник Евгения Плющенко Александр упал во время выступления на шоу “Лебединое озеро”

На протяжении нескольких месяцев он готовился к своему дебюту и постоянно посещал репетиции, где совершенствовал свои навыки под контролем фигуриста. Вот только переживания стали причиной того, что Александр не удержался на коньках и упал во время исполнения “ласточки”. Несмотря на такую ситуацию, юный артист смог продолжить выступление и завершил его, как настоящий профессионал.

Поклонники Яны Рудковской и ее супруга переживают за здоровье маленького спортсмена, но пока о нем ничего неизвестно. Некоторые лица набросились на них с упреками из-за чрезмерной загрузки сына фигурным катанием. Он вообще не покидает ледовую арену, а потому лишен нормального детства, как его сверстники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00

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