АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив» оказалась пророческой

Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив» оказалась пророческой. В композиции легендарного барда многие услышали рассказ о событиях, происходящих в последние годы на Украине.

Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив» оказалась пророческой

В Сети появился небольшой ролик, в котором песня Высоцкого, датируемая 1967 годом, сопровождается кадрами актуальной украинской хроники политических событий. И порой зрителю начинает казаться, что все, о чем пел знаменитый советский актер и поэт, это детальное описание современной действительности в Незалежной. В песне Высоцкого даже имена могут полностью совпадать с реальными героями эпохи Майдана.

Многие пользователи убеждены, что Высоцкий пел о желании киевских властей разделить церковь на русскую и украинскую, о продажности нынешних украинских лидеров и их подчиненности американским кураторам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Система доставки лекарств бактериями расширит
Компания McLaren показала специальную модификацию
Маргарита Овсянникова рада победе Романа Капаклы
Александра Гозиас умоляет своих подписчиков о
Психологи: В течение жизни люди проходят через
Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой
Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом
Возобновлено производство стратегических
Астероид Oumuamua может оказаться космическим
Илья Яббаров поддержал Маргариту Ларченко в
Жителей Калифорнии напугало светящееся облако
Светлана Светикова показала поклонникам
Телепроект «Дом-2» разыскивает семьи, которые
Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман
Максим Виторган в Instagram показал голое фото
Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна
Владимир Путин рассказал о музыкальных
Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал
Тимати благодарит Владимира Путина за высокую
Гуру здорового образа жизни признал полезным
Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного
AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro
Золотодобывающая компания Кенеса Ракишева
Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально
Елена Захарова расплакалась на форуме для
Ксению Бородину опять раскритиковали за
Honda представит в Токио Civic Versatilist
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне
Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95
Влад Соколовский прояснил информацию о
Просмотреть все новости