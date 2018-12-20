Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив» оказалась пророческой
Песня Владимира Высоцкого «Пародия на плохой детектив» оказалась пророческой. В композиции легендарного барда многие услышали рассказ о событиях, происходящих в последние годы на Украине.
В Сети появился небольшой ролик, в котором песня Высоцкого, датируемая 1967 годом, сопровождается кадрами актуальной украинской хроники политических событий. И порой зрителю начинает казаться, что все, о чем пел знаменитый советский актер и поэт, это детальное описание современной действительности в Незалежной. В песне Высоцкого даже имена могут полностью совпадать с реальными героями эпохи Майдана.
Многие пользователи убеждены, что Высоцкий пел о желании киевских властей разделить церковь на русскую и украинскую, о продажности нынешних украинских лидеров и их подчиненности американским кураторам.
В Сети появился небольшой ролик, в котором песня Высоцкого, датируемая 1967 годом, сопровождается кадрами актуальной украинской хроники политических событий. И порой зрителю начинает казаться, что все, о чем пел знаменитый советский актер и поэт, это детальное описание современной действительности в Незалежной. В песне Высоцкого даже имена могут полностью совпадать с реальными героями эпохи Майдана.
Многие пользователи убеждены, что Высоцкий пел о желании киевских властей разделить церковь на русскую и украинскую, о продажности нынешних украинских лидеров и их подчиненности американским кураторам.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:05