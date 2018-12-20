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Ученые предложили способ шифрования при помощи живых клеток

Ученые убеждены, что живые клетки могут помочь в осуществлении нового способа шифрования информации. Якобы такие ключи не подлежат клонированию, также данным элементам нельзя применить ревес-инжиниринг, следовательно, надежность хранения данных существенно повышается.

Ученые предложили способ шифрования при помощи живых клеток

Сегодня в процессе шифрования принимают участие математические алгоритмы, где специалисты используют односторонние функции. По словам ученых из штата Пенсильвания, последние легко осуществляются в одностороннем направлении, то есть кодируется информация, а потом получается ключ. Однако вычислительные процессы обращения очень затрудняются.

Исследователи считают, что числа, задействованные в получении ключа, должны быть случайными, и в этом вопросе может помочь природа. Что касается биологической основы, то в качестве нее специалисты выбрали иммунные Т-клетки человека. Сначала был сфотографирован их двухмерный массив в растворе, а потом эксперты произвели оценку изображения.

Установлено, что живые клетки, несмотря на их тип, способны храниться длительное время, поскольку они постоянно перемещаются. Таким образом, появляется возможность фотографировать их и создавать новые шифры.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Вчера, 23:00

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