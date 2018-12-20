Ученые предложили способ шифрования при помощи живых клеток





Сегодня в процессе шифрования принимают участие математические алгоритмы, где специалисты используют односторонние функции. По словам ученых из штата Пенсильвания, последние легко осуществляются в одностороннем направлении, то есть кодируется информация, а потом получается ключ. Однако вычислительные процессы обращения очень затрудняются.Исследователи считают, что числа, задействованные в получении ключа, должны быть случайными, и в этом вопросе может помочь природа. Что касается биологической основы, то в качестве нее специалисты выбрали иммунные Т-клетки человека. Сначала был сфотографирован их двухмерный массив в растворе, а потом эксперты произвели оценку изображения.Установлено, что живые клетки, несмотря на их тип, способны храниться длительное время, поскольку они постоянно перемещаются. Таким образом, появляется возможность фотографировать их и создавать новые шифры.