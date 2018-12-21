Ученые создают на территории Арктики сети роботизированных современных телескопов





В ближайшее время будет создана целая сеть подобных действующих установок. Недавно учёными была завершена экспедиция, во время которой были установлены антенны оперативной связи, а также автоматический специальный телескоп, который подключён к ним. Местом расположения данных устройств является поселок Амдерма в Ненецком АО Архангельской обл. После налаживания работы, а также установки связи с так называемой "большой землей", научной частью экспедиции были получены фото имеющихся околоземных объектов с помощью данного телескопа. Научные деятели проверили возможность его применения для круглосуточного мониторинга всевозможных космических объектов, обнаружения в автоматическом режиме, а также просчета орбит.Благодаря новой технологии представится возможность оперативного и точного получения достоверной информации касательно событий, происходящих в рамках околоземного космического пространства.