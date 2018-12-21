Xiaomi выпустила компактный фотопринтер за $72
Компания Xiaomi выпустила довольно компактный фотопринтер, стоимость которого составила 72%. Если говорить об одном листе, то он обойдется в 20 центров. Сам же продукт получил название Xiaomi Mijia Photo Printer.
Отмечается, что фотопринтер разработан совместно с экологическим брендом Mijia, который так или иначе связан с фотопечатью. За 8,5 доллара можно приобрести набор из 40 карточек. В комплексе с принтером идет такой бокс в подарок.
Как заявили в компании Xiaomi, предварительные заказы уже начали приниматься. В течение двух часов менеджеры продали свыше десяти тысяч устройств, сумма дохода производителя превысила 720 тысяч долларов.
Если говорить о габаритах, то фотопринтер сопоставим со смартфонами, на нем находится единственная кнопка, отвечающая за включение и выключение. Диагональ получаемых снимков составляет шесть дюймов, а разрешение достигает 300 на 300 dpi. Управлять принтером можно с помощью планшета и/или мобильного устройства с помощью приложения Mijia.
Отмечается, что фотопринтер разработан совместно с экологическим брендом Mijia, который так или иначе связан с фотопечатью. За 8,5 доллара можно приобрести набор из 40 карточек. В комплексе с принтером идет такой бокс в подарок.
Как заявили в компании Xiaomi, предварительные заказы уже начали приниматься. В течение двух часов менеджеры продали свыше десяти тысяч устройств, сумма дохода производителя превысила 720 тысяч долларов.
Если говорить о габаритах, то фотопринтер сопоставим со смартфонами, на нем находится единственная кнопка, отвечающая за включение и выключение. Диагональ получаемых снимков составляет шесть дюймов, а разрешение достигает 300 на 300 dpi. Управлять принтером можно с помощью планшета и/или мобильного устройства с помощью приложения Mijia.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 03:00