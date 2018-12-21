Собака Светланы Бондарчук появилась на обложке глянцевого журнала

Стало известно, что питомиц Светланы Бондарчук появится на обложке популярного журнала. Сама знаменитость тоже приняла участие в модной фотосессии, но Фанни стала главной героиней новогоднего номера. Известно, что на снимках телеведущая и модель будет запечатлена в одинаковых со своей собачкой кофтах. Пока не разглашается, на обложке какого именно журнала появится Фанни. Но поклонники модели уже сделали некоторые предположения.Светлана Бондарчук очень любит своего четвероногого друга. На ее станицах в социальных сетях имеется большое количество фото и видео ее собаки. Также модель берет Фанни с самой в салон красоты, появляется с ней на различных мероприятиях и считает собаку членом семьи. Данная фотосессия далеко не первая для питомца телеведущей. Любимец Светланы Бондарчук принимал участие в рекламе студии йоги.