Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом Пушкинского музея

"Сфотографируйте незнакомую вам картину, а я вместе с экспертами музея расскажу о ней", - говорится на официальном сайте помощника.





"Яндекс" сделал "Алису" личным виртуальным гидом по музею ГМИИ им. Пушкина. Голосовой помощник приспособили к выставке импрессионистов, добавив аудиорассказы о выдающихся картинах и функцию их распознавания. Пользователю необходимо сделать снимок полотна, чтобы "Алиса" узнала его, сообщив название и имеющуюся информацию о работе.В базу данных приложения уже загрузили 300 разных картин. Пользователи "Яндекс" смогут узнать о живописи Ван Гога, Руссо, Матисса, Пикассо, Моне, Гогена, Дерена и других творцов периода импрессионизма. Все рассказы для "Алисы" были загружены из izi.TRAVEL.Данная платформа содержит текстовые аудиозаписи информационного характера, в частности, гиды по двум тысячам экспозиций мира. Чтобы воспользоваться голосовым помощников в Пушкинском музее, необходимо установить на своё устройство приложение "Яндекс" и не забыть взять с собой наушники.