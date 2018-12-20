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Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом Пушкинского музея

Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом Пушкинского музея по экспозиции с творчеством импрессионистов. Приложение поможет узнать больше о картинах Ван Гога, Пикассо и Моне.

Голосовой помощник "Алиса" стала экскурсоводом Пушкинского музея

"Яндекс" сделал "Алису" личным виртуальным гидом по музею ГМИИ им. Пушкина. Голосовой помощник приспособили к выставке импрессионистов, добавив аудиорассказы о выдающихся картинах и функцию их распознавания. Пользователю необходимо сделать снимок полотна, чтобы "Алиса" узнала его, сообщив название и имеющуюся информацию о работе.

В базу данных приложения уже загрузили 300 разных картин. Пользователи "Яндекс" смогут узнать о живописи Ван Гога, Руссо, Матисса, Пикассо, Моне, Гогена, Дерена и других творцов периода импрессионизма. Все рассказы для "Алисы" были загружены из izi.TRAVEL.

Данная платформа содержит текстовые аудиозаписи информационного характера, в частности, гиды по двум тысячам экспозиций мира. Чтобы воспользоваться голосовым помощников в Пушкинском музее, необходимо установить на своё устройство приложение "Яндекс" и не забыть взять с собой наушники.

"Сфотографируйте незнакомую вам картину, а я вместе с экспертами музея расскажу о ней", - говорится на официальном сайте помощника.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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