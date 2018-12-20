Золотодобывающая компания Кенеса Ракишева получила кредит на развитие
Кредит в 240 миллионов долларов поможет IRС рефинансировать ранее взятый у Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) заем, а также выполнить обязательства перед принадлежащем Кенесу Ракишеву производителем золота Petropavlovsk.
Сообщается, что кредит должен быть предоставлен в два этапа. Сначала добытчик полезных ископаемых получит 160 миллионов долларов, а затем еще 80. Средства будут предоставлены до 2026 года.
Компания IRC является единственным производителем железной руды на Дальнем Востоке. Так, за 2017 год компания произвела продукции в количестве 1,56 миллиона тонн. Кредитная линия от ICBC была привлечена в 2010 году, и тогда сумма займа составила 340 миллионов долларов. Объектом финансирования стал Кимкано-Сутарский ГОК – крупнейшее на тот момент инвестиционное направление. Предполагалось, что проект мощностью 3,2 миллиона тонн железной руды в год сможет снизить себестоимость производства и увеличит тем самым необходимый для погашения кредитных обязательств денежный поток, пишет vedomosti.ru
Стоит отметить, что на момент привлечения займа золотодобытчик Petropavlovsk являлся основным гарантом. В тот момент компания имела 65% акций IRC. С 2012 году последняя провела три дополнительных эмиссии ценных бумаг, и на данный момент доля компании Кенеса Ракишева составляет 31%.
По итогам 2017 года скорректированный убыток IRC составил 16,36 миллиона долларов. В том же году ICBC дал компании отсрочку на выплату долга в 42,5 миллиона долларов. Всего же остаток долга перед китайским банком у IRC на конец марта 2018 года составил 234 миллиона. Уже в июне добытчику руды потребовалась помощь для выплаты займа. Из рук Petropavlovsk была получена сумма в 35 миллионов долларов, выданная в виде краткосрочного займа, который необходимо погасить после рефинансирования долга перед китайскими кредиторами.
Кенес Ракишев, которому принадлежит 22,4 процента акций Petropavlovsk, отметил, что IRC на данный момент разрабатывает два железнорудных месторождения, имеющих общее количество запасов руды в 650 миллионов тонн с содержанием Fe в 32-33%. После обработки на обогатительной фабрике получается концентрат с 65% содержания металла. При этом ООО «Кимкано-Сутарский ГОК, по словам казахстанского бизнесмена, является единственным активом IRC. Ракишев также отметил, что выделенные Газпромбанком средства помогут IRC более эффективно осваивать Сутарское месторождение. Последнее на данный момент находится на этапе проектирования.
В свою очередь генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский отметил, что на данный момент IRC идет по пути снижения своих рисков. Благодаря выделенным средствам производственная нагрузка будет поддерживаться на уровне, необходимом для генерации денежного пока в достаточном для обеспечения обязательств перед ICBC объеме. Это в свою очередь, как отметил Масловский, поможет снизить нагрузку на Petropavlovsk.
Кроме того было озвучено мнение директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова. По словам эксперта, выделившему деньги Газпромбанку, возможно придется подождать выхода проекта на объемы в 4.5 миллион тонн руды в год, что позволит гарантированно вернуть вложенные деньги.
Сообщается, что кредит должен быть предоставлен в два этапа. Сначала добытчик полезных ископаемых получит 160 миллионов долларов, а затем еще 80. Средства будут предоставлены до 2026 года.
Компания IRC является единственным производителем железной руды на Дальнем Востоке. Так, за 2017 год компания произвела продукции в количестве 1,56 миллиона тонн. Кредитная линия от ICBC была привлечена в 2010 году, и тогда сумма займа составила 340 миллионов долларов. Объектом финансирования стал Кимкано-Сутарский ГОК – крупнейшее на тот момент инвестиционное направление. Предполагалось, что проект мощностью 3,2 миллиона тонн железной руды в год сможет снизить себестоимость производства и увеличит тем самым необходимый для погашения кредитных обязательств денежный поток, пишет vedomosti.ru
Стоит отметить, что на момент привлечения займа золотодобытчик Petropavlovsk являлся основным гарантом. В тот момент компания имела 65% акций IRC. С 2012 году последняя провела три дополнительных эмиссии ценных бумаг, и на данный момент доля компании Кенеса Ракишева составляет 31%.
По итогам 2017 года скорректированный убыток IRC составил 16,36 миллиона долларов. В том же году ICBC дал компании отсрочку на выплату долга в 42,5 миллиона долларов. Всего же остаток долга перед китайским банком у IRC на конец марта 2018 года составил 234 миллиона. Уже в июне добытчику руды потребовалась помощь для выплаты займа. Из рук Petropavlovsk была получена сумма в 35 миллионов долларов, выданная в виде краткосрочного займа, который необходимо погасить после рефинансирования долга перед китайскими кредиторами.
Кенес Ракишев, которому принадлежит 22,4 процента акций Petropavlovsk, отметил, что IRC на данный момент разрабатывает два железнорудных месторождения, имеющих общее количество запасов руды в 650 миллионов тонн с содержанием Fe в 32-33%. После обработки на обогатительной фабрике получается концентрат с 65% содержания металла. При этом ООО «Кимкано-Сутарский ГОК, по словам казахстанского бизнесмена, является единственным активом IRC. Ракишев также отметил, что выделенные Газпромбанком средства помогут IRC более эффективно осваивать Сутарское месторождение. Последнее на данный момент находится на этапе проектирования.
В свою очередь генеральный директор Petropavlovsk Павел Масловский отметил, что на данный момент IRC идет по пути снижения своих рисков. Благодаря выделенным средствам производственная нагрузка будет поддерживаться на уровне, необходимом для генерации денежного пока в достаточном для обеспечения обязательств перед ICBC объеме. Это в свою очередь, как отметил Масловский, поможет снизить нагрузку на Petropavlovsk.
Кроме того было озвучено мнение директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова. По словам эксперта, выделившему деньги Газпромбанку, возможно придется подождать выхода проекта на объемы в 4.5 миллион тонн руды в год, что позволит гарантированно вернуть вложенные деньги.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:49