Гуру здорового образа жизни признал полезным смотреть на солнце

Пит Эванс не часто делает публикации в социальных сетях. На его странице в основном появляются рекламные посты. Но несколько дней назад гуру здорового образа жизни сделал в Instagram новый пост, в котором он рассказал, что любит купаться в океане. Также он добавил, что смотреть на сияющий свет раннего восходящего или позднего заходящего Солнца очень полезно. Пит Эванс уверяет, что такие занятия являются некими формами бесплатной медицины для тела и ума, а также духа.Подписчики гуру здорового образа жизни полностью его поддерживают. Многие оставили свои пожелания у него на странице. Некоторые написали, что обязательно воспользуются его советом. Всего за несколько дней новый пост Пита Эванса собрал большое количество отметок "Мне нравится".