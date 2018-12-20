АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Гуру здорового образа жизни признал полезным смотреть на солнце

На своей странице в социальной сети Instagram Пит Эванс, который является гуру здорового образа жизни, признал полезным смотреть на солнце. Подписчикам понравилась его новая публикация.

Гуру здорового образа жизни признал полезным смотреть на солнце

Пит Эванс не часто делает публикации в социальных сетях. На его странице в основном появляются рекламные посты. Но несколько дней назад гуру здорового образа жизни сделал в Instagram новый пост, в котором он рассказал, что любит купаться в океане. Также он добавил, что смотреть на сияющий свет раннего восходящего или позднего заходящего Солнца очень полезно. Пит Эванс уверяет, что такие занятия являются некими формами бесплатной медицины для тела и ума, а также духа.

Подписчики гуру здорового образа жизни полностью его поддерживают. Многие оставили свои пожелания у него на странице. Некоторые написали, что обязательно воспользуются его советом. Всего за несколько дней новый пост Пита Эванса собрал большое количество отметок "Мне нравится".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Светикова показала поклонникам
Телепроект «Дом-2» разыскивает семьи, которые
Мария Кохно заявила, что Ольга Бузова и Роман
Максим Виторган в Instagram показал голое фото
Александра Черно устроила для Иосифа Оганесяна
Владимир Путин рассказал о музыкальных
Экстрасенс из «Дома-2» Георгий Малиновский стал
Тимати благодарит Владимира Путина за высокую
Гуру здорового образа жизни признал полезным
Алексей Ягудин даст бесплатные уроки фигурного
AnTuTu: Опережение по тестам Lenovo Z5 Pro
Золотодобывающая компания Кенеса Ракишева
Флагманы Google Pixel 3 и 3 XL не могут нормально
Елена Захарова расплакалась на форуме для
Ксению Бородину опять раскритиковали за
Honda представит в Токио Civic Versatilist
Инсайдеры раскрыли информацию о новом смартфоне
Смартфон Moto E4 Plus предлагают за $95
Влад Соколовский прояснил информацию о
Электрокары Tesla научили воспроизводить звуки
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с
Анна Седокова порадовала подписчиков забавным
Арина Шарапова посмеялась над рабочими на Красной
Ирина Михайловна Донцова в погоне за стройностью
Chery представит в России кроссоверы Tiggo 4 и
В России запущена печь для переработки опасного
Игорь Николаев поделился архивным снимком Аллы
Владимир Путин заговорил о будущей свадьбе
Volkswagen показал гибридные версии Touareg и
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
Просмотреть все новости