Гуру здорового образа жизни признал полезным смотреть на солнце
На своей странице в социальной сети Instagram Пит Эванс, который является гуру здорового образа жизни, признал полезным смотреть на солнце. Подписчикам понравилась его новая публикация.
Пит Эванс не часто делает публикации в социальных сетях. На его странице в основном появляются рекламные посты. Но несколько дней назад гуру здорового образа жизни сделал в Instagram новый пост, в котором он рассказал, что любит купаться в океане. Также он добавил, что смотреть на сияющий свет раннего восходящего или позднего заходящего Солнца очень полезно. Пит Эванс уверяет, что такие занятия являются некими формами бесплатной медицины для тела и ума, а также духа.
Подписчики гуру здорового образа жизни полностью его поддерживают. Многие оставили свои пожелания у него на странице. Некоторые написали, что обязательно воспользуются его советом. Всего за несколько дней новый пост Пита Эванса собрал большое количество отметок "Мне нравится".
Пит Эванс не часто делает публикации в социальных сетях. На его странице в основном появляются рекламные посты. Но несколько дней назад гуру здорового образа жизни сделал в Instagram новый пост, в котором он рассказал, что любит купаться в океане. Также он добавил, что смотреть на сияющий свет раннего восходящего или позднего заходящего Солнца очень полезно. Пит Эванс уверяет, что такие занятия являются некими формами бесплатной медицины для тела и ума, а также духа.
Подписчики гуру здорового образа жизни полностью его поддерживают. Многие оставили свои пожелания у него на странице. Некоторые написали, что обязательно воспользуются его советом. Всего за несколько дней новый пост Пита Эванса собрал большое количество отметок "Мне нравится".
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:10