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Honda представит в Токио Civic Versatilist

В Токио компания Honda представит новый автомобиль Civic Versatilist. По предварительным данным, новинка получит внедорожную версию.

Honda представит в Токио Civic Versatilist

Сообщается, что Honda представит кроссмодификацию хетчбэка. Также новинка получит обновленный пакет опций и увеличенное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Разработчики уверены, что Civic Versatilist станет весьма популярным. Ведь этот автомобиль приспособлен как к городским поездкам, так и к выездам на природу. Технические характеристики пока не известны, они скрываются до презентации.

Имеется информация, что в салоне Honda Civic Versatilist будет более яркие элементы декора. Также автомобиль будет оснащен новой аудиосистемой и дополнительными опциями. На данный момент это вся информация, которая имеется по поводу Civic Versatilist.



 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:19

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