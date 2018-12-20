Honda представит в Токио Civic Versatilist





Сообщается, что Honda представит кроссмодификацию хетчбэка. Также новинка получит обновленный пакет опций и увеличенное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Разработчики уверены, что Civic Versatilist станет весьма популярным. Ведь этот автомобиль приспособлен как к городским поездкам, так и к выездам на природу. Технические характеристики пока не известны, они скрываются до презентации.Имеется информация, что в салоне Honda Civic Versatilist будет более яркие элементы декора. Также автомобиль будет оснащен новой аудиосистемой и дополнительными опциями. На данный момент это вся информация, которая имеется по поводу Civic Versatilist.