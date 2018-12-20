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Проектный метод Михаила Сироткина прошел «морозное» испытание

Департамент управления корпоративными затратами «Газпрома» успешно опробовал новый метод строительства в Заполярье.

Практически перед самым боем курантов в этом году «Газпром» введет в эксплуатацию очередную дожимную компрессорную станцию на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. При возведении этого объекта был применен метод проектного управления, который «Газпром» и далее планирует применять при строительстве и ремонте своей инфраструктуры.

Идея использовать метод проектного управления в работе «Газпрома» принадлежит главе департамента, занимающегося контролем трат госкорпорации, Михаилу Сироткину. Глава фирмы Алексей Миллер, в свою очередь, одобрил это решение.
Проектный метод Михаила Сироткина прошел «морозное» испытание

По словам Сироткина, дожимная компрессорная станция (ДКС), которую строители возвели в Ямало-Ненецком автономном округе, - сложный и дорогостоящий проект, осуществить который было необходимо в сжатые сроки и в тяжелых условиях.

Дожимная компрессорная станция на территория Заполярного месторождения необходима для увеличения объемов добычи газа: из-за падения давления в месторождении извлечение из него газа было затруднено.

Перед началом проекта был создан проектный офис, в котором работали 16 сотрудников, причем половина из них постоянно находилась на стройке. Между стройкой и главным офисом проекта, находившимся в Москве, поддерживалась обратная связь как в формате видеоконференции, так и в виде различных «он-лайн» совещаний и пресс-конференций. Также специалистами «Газпрома» была создана 3D-модель станции, которая обновлялась в соответствии с прогрессом строительных работ.

Благодаря инновационным методам работы специалисты «Газпрома» смогли не только завершить проект на год раньше, но и сэкономить около трех миллиардов рублей из бюджета компании. Мало того, показатель непроизводительного времени упал до 5%. Михаил Сироткин отметил, что подбор поставщиков материалов и оборудования, используемого для строительных работ, а также уменьшение управленческих расходов, позволили увеличить производительность труда на стройке.

В планы «Газпрома» входит возведение ряда дожимных компрессорных станций на территории Заполярного месторождения для использования всех его запасов. Две подобные установки планируется возвести в ближайшее время. В комментарии телеканалу «Россия-24» Михаил Сироткин выразил надежду, что метод проектного управления поможет «Газпрому» преодолеть такие вызовы для российского бизнеса, как бюджетные ограничения и крайне быстро меняющаяся экономическая ситуация в стране и мире, дав таким образом возможность корпорации развивать свои проекты с большей эффективностью.

Сергей Попов



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 15:20

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