Проектный метод Михаила Сироткина прошел «морозное» испытание





Практически перед самым боем курантов в этом году «Газпром» введет в эксплуатацию очередную дожимную компрессорную станцию на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. При возведении этого объекта был применен метод проектного управления, который «Газпром» и далее планирует применять при строительстве и ремонте своей инфраструктуры.Идея использовать метод проектного управления в работе «Газпрома» принадлежит главе департамента, занимающегося контролем трат госкорпорации, Михаилу Сироткину. Глава фирмы Алексей Миллер, в свою очередь, одобрил это решение.По словам Сироткина, дожимная компрессорная станция (ДКС), которую строители возвели в Ямало-Ненецком автономном округе, - сложный и дорогостоящий проект, осуществить который было необходимо в сжатые сроки и в тяжелых условиях.Дожимная компрессорная станция на территория Заполярного месторождения необходима для увеличения объемов добычи газа: из-за падения давления в месторождении извлечение из него газа было затруднено.Перед началом проекта был создан проектный офис, в котором работали 16 сотрудников, причем половина из них постоянно находилась на стройке. Между стройкой и главным офисом проекта, находившимся в Москве, поддерживалась обратная связь как в формате видеоконференции, так и в виде различных «он-лайн» совещаний и пресс-конференций. Также специалистами «Газпрома» была создана 3D-модель станции, которая обновлялась в соответствии с прогрессом строительных работ.Благодаря инновационным методам работы специалисты «Газпрома» смогли не только завершить проект на год раньше, но и сэкономить около трех миллиардов рублей из бюджета компании. Мало того, показатель непроизводительного времени упал до 5%. Михаил Сироткин отметил, что подбор поставщиков материалов и оборудования, используемого для строительных работ, а также уменьшение управленческих расходов, позволили увеличить производительность труда на стройке.В планы «Газпрома» входит возведение ряда дожимных компрессорных станций на территории Заполярного месторождения для использования всех его запасов. Две подобные установки планируется возвести в ближайшее время. В комментарии телеканалу «Россия-24» Михаил Сироткин выразил надежду, что метод проектного управления поможет «Газпрому» преодолеть такие вызовы для российского бизнеса, как бюджетные ограничения и крайне быстро меняющаяся экономическая ситуация в стране и мире, дав таким образом возможность корпорации развивать свои проекты с большей эффективностью.