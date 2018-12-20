АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»

Знаменитый актер Бен Аффлек сыграет одну из главных ролей в фильме под названием «Я все еще жива». Сценаристом данной кинокартины станет Лори Эванс Тейлор.

Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»

Фильм «Я все еще жива» станет экранизацией романа писательницы Кейт Элис Маршалл. В книге рассказывается история о девочке, мать которой погибла в автокатастрофе. Подростку пришлось переехать к своему отцу, который живет вдали от привычной цивилизации. После девочка попадает в еще одну весьма неприятную ситуацию, она остается в лесу совершенно одна. Именно тут героиня понимает, что способна на большее, чем она сама думала. Папу этой девочки сыграет Бен Аффлек, что именно будет он делать в фильме, пока неизвестно.

Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»

Также пока что нет подходящей кандидатуры на роль девочки, и еще не известно, кто займет кресло режиссера. Но поклонники знаменитого актера уже с нетерпением ждут выхода нового фильма со своим любимчиком.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У берегов Австралии обнаружены загадочные дюны
WhatsApp упростил групповые звонки для владельцев
Ольга Ветер опровергла слухи о ремонте в
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню
Проектный метод Михаила Сироткина прошел
В Китае найдены остатки древнейшего цветка на
Елену Баранову выгнали с телепроекта «Дом-2»
Медики уверены, что у Ольги Бузовой из-за
Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»
Дебют «дальнобойной» версии электрокара Nissan
Ксения Собчак сделала комплимент режиссеру
От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от
Андрей Малахов опасается за свое будущее после
В России ученые создают уникальное устройство для
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон развеяла миф о
Прохор Шаляпин намекнул, что выбился из грязи в
СМИ: Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали на
Дмитрий Дмитренко перебрал с алкоголем на
Китай выпустил сериал-аниме о жизни Маркса и
Звезда «Игры престолов» уверен, что в финале
Ученые научили робота-таракана ползать по стенам
Регина Тодоренко через две недели после рождения
Андрей Черкасов уверен, что Влад Кадони
В Сети появились снимки нового смартфона OnePlus 7
«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве
Жительница Москвы решила взять кредит на миллион
Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях
Владелица отеля Luxico назвала самые безумные
Экс-супруга Дмитрия Тарасова Оксана пожаловалась,
Просмотреть все новости