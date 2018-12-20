Бен Аффлек снимется в фильме «Я все еще жива»





Фильм «Я все еще жива» станет экранизацией романа писательницы Кейт Элис Маршалл. В книге рассказывается история о девочке, мать которой погибла в автокатастрофе. Подростку пришлось переехать к своему отцу, который живет вдали от привычной цивилизации. После девочка попадает в еще одну весьма неприятную ситуацию, она остается в лесу совершенно одна. Именно тут героиня понимает, что способна на большее, чем она сама думала. Папу этой девочки сыграет Бен Аффлек, что именно будет он делать в фильме, пока неизвестно.Также пока что нет подходящей кандидатуры на роль девочки, и еще не известно, кто займет кресло режиссера. Но поклонники знаменитого актера уже с нетерпением ждут выхода нового фильма со своим любимчиком.