От актёра Ивана Краско отказалась старшая дочь от первого брака





В последние годы об актёре Иване Краско говорят очень часто и на разные темы. В 2015 году общество было удивлено свадьбой актёра с Натальей Шевель. Многие не воспринимали всерьёз брак пары, у которой шестьдесят лет разницы в возрасте. Через три года обсуждали их неожиданное расставание и возвращение Ивана Ивановича к третьей супруге Наталье Вяль и сыновьям.И вот снова неожиданная новость – от актёра отказалась дочь. Оказывается, актёр долгие годы поддерживал материально дочь от первого брака с Екатериной Ивановой. Женщина проживает в родной деревне актёра Вартемяги Ленобласти, работает обычным кондуктором, поэтому никогда не отказывалась от помощи именитого отца. Когда же в очередной раз Иван Иванович решил передать наследнице деньги, она его «огорошила» признанием о смене своего отчества. По словам Галины, поскольку он не принимал участия в её воспитании, она имеет полное право отказаться от его имени.Пока неизвестно о реакции актёра на нерадостное известие. Возможно, когда-то он его и прокомментирует, а может, постарается забыть и не ворошить прошлое. Права или нет старшая дочь Краско, также рассудит время, но, скорее всего, она имела достаточно веские причины для столь серьёзного поступка.