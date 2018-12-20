Путин: Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал
Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало в рамках Большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Центре международной торговли в Москве.
Вопрос был задан журналистами украинского информагенства УНИАН. Отмечая бесперспективность силового решения политических проблем Донбасса, Путин подчеркнул, что "это надо понять".
Выступая на пресс-конференции с рекордным числом аккредитованных журналистов, глава РФ сделал ряд заявлений, которые оказались в центре внимания мирового сообщества.
Владимир Путин выразил сожаление о том, что в мире нарастают тенденции недооценки опасности ядерной войны. Российский лидер отметил наличие проблем в контроле за исполнение национальных проектов, а также констатировал растущую динамику товарооборота между РФ и Украиной, невзирая на антироссийскую политику киевских властей.
Вопрос был задан журналистами украинского информагенства УНИАН. Отмечая бесперспективность силового решения политических проблем Донбасса, Путин подчеркнул, что "это надо понять".
Выступая на пресс-конференции с рекордным числом аккредитованных журналистов, глава РФ сделал ряд заявлений, которые оказались в центре внимания мирового сообщества.
Владимир Путин выразил сожаление о том, что в мире нарастают тенденции недооценки опасности ядерной войны. Российский лидер отметил наличие проблем в контроле за исполнение национальных проектов, а также констатировал растущую динамику товарооборота между РФ и Украиной, невзирая на антироссийскую политику киевских властей.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:58