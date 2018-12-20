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Путин: Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал

Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало в рамках Большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Центре международной торговли в Москве.

Путин: Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал

Вопрос был задан журналистами украинского информагенства УНИАН. Отмечая бесперспективность силового решения политических проблем Донбасса, Путин подчеркнул, что "это надо понять".

Выступая на пресс-конференции с рекордным числом аккредитованных журналистов, глава РФ сделал ряд заявлений, которые оказались в центре внимания мирового сообщества.

Владимир Путин выразил сожаление о том, что в мире нарастают тенденции недооценки опасности ядерной войны. Российский лидер отметил наличие проблем в контроле за исполнение национальных проектов, а также констатировал растущую динамику товарооборота между РФ и Украиной, невзирая на антироссийскую политику киевских властей.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:58

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