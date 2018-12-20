Ксению Бородину заподозрили в использовании фотошопа

«Ну не верю я, что за 2 дня можно сбросить почти 5 килограмм! Не верю! Только вчера у нее щеки такие большие были, а сегодня..Разве не понятно, что тут работали с фотошопом?» - пишут в Сети.





Многочисленные фанаты Бородиной уверены, что телезнаменитость не умеет правильно использовать фоторедактор, что сразу же бросается в глаза.Всем известно, что медийные личности чаще всего подвергаются критике и обсуждениям в социальных сетях. Бородина не является исключением. Практически каждый день Ксенией восхищаются, любуются и даже боготворят. Впрочем, от недоброжелателей звезде никогда не удавалось спрятаться.Недавно Бородина, предполагая, что сейчас ее в очередной раз раскритикуют злопыхатели, оставила в личном инста-блоге довольно неожиданный комментарий, в котором подчеркнула, что сейчас не только ее наряд, но и поза будут подвержены жесткой критике.А несколько дней назад Ксения заявила, что планирует немного похудеть перед новогодними праздниками. И вот вчера поклонники звезды смогли увидеть результаты диеты своей любимицы. Только вот внимательные интернет-пользователи уверены, что на самом деле Бородина не похудела, а просто использовала фотошоп.К слову, многие даже преданные фанаты Бородиной, заметили, что нога и бюст ведущей «Дома-2» на самом деле выглядят как-то неестественно.