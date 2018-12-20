На пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное число журналистов





Известно, что нынешняя пресс-конференция – это первое подобное мероприятие с момента избрания Владимира Путина на новый президентский срок, а также четырнадцатое, считая с 2001 года.Информация о количестве аккредитованных журналистов ранее была озвучена пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Он уточнил, что общее количество журналистов составило 1702 человека.