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На пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное число журналистов

На большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов. Сегодня в Центре международной торговли собрались 1702 представителя средств массовой информации.

На пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Известно, что нынешняя пресс-конференция – это первое подобное мероприятие с момента избрания Владимира Путина на новый президентский срок, а также четырнадцатое, считая с 2001 года.

Информация о количестве аккредитованных журналистов ранее была озвучена пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Он уточнил, что общее количество журналистов составило 1702 человека.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:02

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