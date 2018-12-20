Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук заявила, что ей неприятны пожилые ухажеры





Например, многие участники и болельщики телестройки считают, что яркой представительницей тех, кто готов встречаться с мужчинами намного старше себя, является Настя Ендальцева.Надо отметить, что на Периметре Анастасия уже перебрала всех парней-ровесников, но отнюдь не делает тайны из того, что за проектом у неё были пожилые ухажеры.А вот Ирина Пинчук, в последнее время подорвавшая свой авторитет на "Доме-2", крайне негативно прошлась про отношения со стариками.Пинчук говорит, что ей действительно противно видеть, как в ресторане сидит пожилой человек, а рядом с ним находится девушка намного младше его, и это вовсе не его дочь. Ирина не может понять и принять того, что девушку заинтересовали лишь деньги.Многие зрители на это отвечают, что сама Пинчук и сама стала слишком легкодоступной. Например, ей напомнили "подкаты" к ведущему Владу Кадони. Тогда он сбежал со свидания, а после чего стал публично унижать практически в каждом эфире.