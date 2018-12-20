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В США начали испытания манёвренности конвертоплана V-280

В США начали испытательные полёты конвертоплана V-280 на манёвренность. Аппарат может разогнаться до 280 узлов и в перспективе заменит многоцелевой вертолёт американской армии.

В США начали испытания манёвренности конвертоплана V-280

Как сообщил Винс Тобин из Bell Helicopter, новый конвертоплан V-280 успешно проходит пробные тесты на скорость и манёвры. Начались испытания с расширенной летательной программы в июне этого года и будут продолжаться до конца декабря. Винтоплан успел выполнить полёты со скоростью 370 км в час, поворачивая с креном 50 градусов при перегрузке 1,8 g.

Bell Helicopter оценивает реальные характеристики аппарата при помощи различных манёвров. Делая "пируэт", V-280 крутился вокруг перпендикулярной оси, не меняя высоту. Также конвертоплан выполнял поворот с креном при перегрузке 3 g.

Скороподъёмность винтоплана составляет 22,9 м в сек. Максимальная крейсерская скорость, которую удалось набрать - 463 км в час (250 узлов), однако, как следует из названия модели, V-280 способен разгоняться до 280 узлов.


После тестов аппарат покажут главам Армии США. Если Bell Helicopter получит тендер FVL, конвертопланом заменят устаревшие вертолёты UH-60 Blackhawk. V-280 может похвастаться и большим боевым радиусом в 1,5 тыс. километров.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:52

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