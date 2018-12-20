Компания Denso описала возможности новейшей технологии для Lexus ES





Так, наиболее эффективно технология обзора может проявить себя в плохую погоду, когда видимость в тех же зеркалах заднего вида практически отсутствует. Но в данной системе цифровыми зеркалами заднего вида и указателями поворота управляет специальный электронный блок, всю информацию он выводит на сенсорные дисплеи.Кроме того, система оборудована камерами кругового обзора. Программа, разработанная для данной технологии, самостоятельно распознает получаемые данные об окружающей обстановке и на основе выводов дает водителю полезную информацию. Видеокамеры ведут запись в режиме реального времени, поэтому при необходимости владелец автомобиля сможет пересмотреть ее.