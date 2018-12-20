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Компания Denso описала возможности новейшей технологии для Lexus ES

Японская компания Denso рассказала о современной технологии обзора, созданной специально для модифицированных моделей Lexus ES. По словам разработчиков системы, она позволяет обеспечить высокую безопасность путем улучшения обзорности для водителей.

Компания Denso описала возможности новейшей технологии для Lexus ES

Так, наиболее эффективно технология обзора может проявить себя в плохую погоду, когда видимость в тех же зеркалах заднего вида практически отсутствует. Но в данной системе цифровыми зеркалами заднего вида и указателями поворота управляет специальный электронный блок, всю информацию он выводит на сенсорные дисплеи.

Кроме того, система оборудована камерами кругового обзора. Программа, разработанная для данной технологии, самостоятельно распознает получаемые данные об окружающей обстановке и на основе выводов дает водителю полезную информацию. Видеокамеры ведут запись в режиме реального времени, поэтому при необходимости владелец автомобиля сможет пересмотреть ее.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:22

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