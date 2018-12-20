Актёр Гела Месхи рассказал об отношении своих родителей к Екатерине Климовой





Актёры Екатерина Климова и Гела Месхи женаты уже чуть более трёх лет, воспитывают дочь актрисы от первого брака с ювелиром Ильёй Хорошиловым, двух сыновей от брака с актёром Игорем Петренко и совместную 3-летнюю дочь Бэллу.32-летний Месхи признаётся, Екатерина всегда была для него самой красивой, доброй и милой женщиной, и он не сомневался, что родители примут в семью и её и детей. Так и вышло, 40-летняя Климова без проблем общается с родителями мужа, а они принимают и родную внучку, и детей от предыдущих отношений.И волнения Гелы Месхи по поводу отношений с сыновьями Климовой тоже оказались напрасными, мальчики нормально восприняли расставание родителей и приход в семью нового мужчины. Актёр не стал много рассказывать о семейной жизни, они с супругой предпочитают некоторую закрытость и редко обсуждают свои отношения в многочисленных интервью, в основном рассказывая о работе и творческих планах.