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Медики назвали «самый женский» сухофрукт

Ученые из США заинтересовались влиянием употребления высушенных фруктов на женское здоровье. По итогам исследований был назван «самый женский» сухофрукт, который специалисты рекомендуют включить в ежедневный рацион.

Речь идет о черносливе.

Медики назвали «самый женский» сухофрукт

В рамках эксперимента с двумя группами женщин одни участницы регулярно употребляли около 50 грамм чернослива, а другим была предложена небольшая порция сушеных яблок. Спустя некоторое время были сделаны сравнительные характеристики по состоянию здоровья обеих групп.

Было установлено, что чернослив за счет содержания ряда полезных веществ значительно снижает риск остеопороза, делая скелетные кости более крепкими. Повышение прочности костей оказалось не единственным преимуществом чернослива. Кроме этого, сухие сливы повышают уровень гемоглобина в крови и способствуют улучшению пищеварения.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:32

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