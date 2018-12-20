АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Экс-форвард «Спартака» с сожалением прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

Накануне стало известно об уходе Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС). Эту новость прокомментировал экс-форвард «Спартака», известный эксперт Валерий Рейнгольд, который выразил свое сожаление.

Экс-форвард «Спартака» с сожалением прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

Рейнгольд, слова которого приводит портал «Народные новости», подчеркнул, что Виталий Мутко, занимая пост руководителя РФС, «навел в союзе приличный порядок». При участии Мутко в организации появились деньги и дисциплина, была организована «нормальная работа».

Эксперт отметил, что об уходе Мутко сожалеют многие, кто неравнодушен к судьбе отечественного футбола.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Питерские депутаты поддержали законопроект о
Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону собирает деньги на
Актёр Гела Месхи рассказал об отношении своих
"Дом-2": Роман Гриценко возвращается на проект
Медики назвали «самый женский» сухофрукт
Ирина Пинчук заставила Влада Кадони
Певица Анастасия рассказала о подаренном ей
Экс-форвард «Спартака» с сожалением
Проект "Дом-2" откроет новую площадку в Новой
Брэд Питт отпраздновал 55-летний юбилей вместе со
Екатерина Стриженова в честь совершеннолетия
Шевченковский суд Киева начал бракоразводный
Япония выпустила на свой рынок робота-питомца
Из фильма «Расемон» Акиры Куросавы сделают
Пять эффектов зелёного чая на организм человека
Мария Шарапова наряжала новогоднюю ёлку с
Британцы назвали новый вид червя в честь Дональда
Новый молодежный Xiaomi Play показали на первых
Эксперты рассказали, что хакеры могут
Ученые узнали, сколько людей мечтает о сексе с
Корпорация Apple оценила первый водонепроницаемый
Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей
Эксперты из Вьетнама сообщили о нереальности
Lotus устроила экстремальную доставку новогодней
Ученые из Гарварда объяснили агрессивное
Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в
Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не
Представлен проект тюнинга «позолоченного»
Юлия Щаулина пожаловалась на мизерные алименты от
Ученые: найдено лекарство от болезни Стивена
Просмотреть все новости