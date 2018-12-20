Экс-форвард «Спартака» с сожалением прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС
Накануне стало известно об уходе Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС). Эту новость прокомментировал экс-форвард «Спартака», известный эксперт Валерий Рейнгольд, который выразил свое сожаление.
Рейнгольд, слова которого приводит портал «Народные новости», подчеркнул, что Виталий Мутко, занимая пост руководителя РФС, «навел в союзе приличный порядок». При участии Мутко в организации появились деньги и дисциплина, была организована «нормальная работа».
Эксперт отметил, что об уходе Мутко сожалеют многие, кто неравнодушен к судьбе отечественного футбола.
Рейнгольд, слова которого приводит портал «Народные новости», подчеркнул, что Виталий Мутко, занимая пост руководителя РФС, «навел в союзе приличный порядок». При участии Мутко в организации появились деньги и дисциплина, была организована «нормальная работа».
Эксперт отметил, что об уходе Мутко сожалеют многие, кто неравнодушен к судьбе отечественного футбола.
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:16