Певица Анастасия рассказала о подаренном ей особняке стоимостью 10 миллионов рублей





53-летняя певица Анастасия поделилась со зрителями программы некоторыми подробностями своей жизни, в частности, рассказала о пожаре, произошедшем почти пять лет назад, и оставившем её без крыши над головой. Те моменты Анастасия до сих пор вспоминает с содроганием. После очередного, пятого развода певица осталась без «крепкого плеча», а вскоре и без жилья. Она признаётся, выдержать все свалившиеся на неё невзгоды помогло присутствие рядом Юлиана, в последующем подарившего ей шикарный трёхэтажный особняк за десять миллионов рублей.Зрителей в студии заинтересовал вопрос взаимоотношений между исполнителями, ведь просто подруге такой подарок вряд ли подаришь. Тогда Анастасия и присоединившийся к ней Юлиан признались, между ними уже много лет романтические отношения, просто они их скрывали и от родных, и от прессы, и от поклонников.Уже некоторое время Юлиан с Анастасией живут вместе и ведут общее хозяйство, вот только холодильники влюблённые имеют разные и пользуются каждый своим. А ещё певица призналась, очень хочет родить любимому мужчине ребёнка, но боится, что в её возрасте уже может возникнуть ряд проблем, как с её здоровьем, так и малыша.