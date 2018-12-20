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Певица Анастасия рассказала о подаренном ей особняке стоимостью 10 миллионов рублей

Недавним гостем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» стала популярная в 90-х годах певица Анастасия. Она рассказала о подаренном ей особняке стоимостью десять миллионов рублей и о романтических отношениях с «коллегой по цеху», 45-летним певцом Юлианом.

Певица Анастасия рассказала о подаренном ей особняке стоимостью 10 миллионов рублей

53-летняя певица Анастасия поделилась со зрителями программы некоторыми подробностями своей жизни, в частности, рассказала о пожаре, произошедшем почти пять лет назад, и оставившем её без крыши над головой. Те моменты Анастасия до сих пор вспоминает с содроганием. После очередного, пятого развода певица осталась без «крепкого плеча», а вскоре и без жилья. Она признаётся, выдержать все свалившиеся на неё невзгоды помогло присутствие рядом Юлиана, в последующем подарившего ей шикарный трёхэтажный особняк за десять миллионов рублей.

Зрителей в студии заинтересовал вопрос взаимоотношений между исполнителями, ведь просто подруге такой подарок вряд ли подаришь. Тогда Анастасия и присоединившийся к ней Юлиан признались, между ними уже много лет романтические отношения, просто они их скрывали и от родных, и от прессы, и от поклонников.

Певица Анастасия рассказала о подаренном ей особняке стоимостью 10 миллионов рублей

Уже некоторое время Юлиан с Анастасией живут вместе и ведут общее хозяйство, вот только холодильники влюблённые имеют разные и пользуются каждый своим. А ещё певица призналась, очень хочет родить любимому мужчине ребёнка, но боится, что в её возрасте уже может возникнуть ряд проблем, как с её здоровьем, так и малыша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:20

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