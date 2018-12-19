Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в 2019 году





Главной новинкой выступит пополнение перечня доступных персонажей. За 12 месяцев Ubisoft собираются внедрить в For Honor четыре уникальных бойца: по одному для каждой фракции. Помимо того, авторы проекта планируют проводить различные ивенты во время создания и презентации очередных персонажей. Однозначно, среди них будет Хэллоуин, который должен состояться в октябре 2019 году. Также в For Honor появятся дополнительные карты и обновления для исправления всех имеющихся багов. Пополнение игры начнется в конце января следующего года.For Honor экшен от третьего лица. В игре можно играть викингом, самураем, рыцарем или бойцом У Линь для борьбы с иными соперниками на интерактивной арене.