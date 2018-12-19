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Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в 2019 году

Студия Ubisoft порадовала геймеров сообщением о наполнении игры For Honor в следующем году новым контентом. На данный момент известны некоторые детали патча.

Студия Ubisoft пообещала наполнение For Honor в 2019 году

Главной новинкой выступит пополнение перечня доступных персонажей. За 12 месяцев Ubisoft собираются внедрить в For Honor четыре уникальных бойца: по одному для каждой фракции. Помимо того, авторы проекта планируют проводить различные ивенты во время создания и презентации очередных персонажей. Однозначно, среди них будет Хэллоуин, который должен состояться в октябре 2019 году. Также в For Honor появятся дополнительные карты и обновления для исправления всех имеющихся багов. Пополнение игры начнется в конце января следующего года.

For Honor экшен от третьего лица. В игре можно играть викингом, самураем, рыцарем или бойцом У Линь для борьбы с иными соперниками на интерактивной арене.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:28

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