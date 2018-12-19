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Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
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Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель

Зарубежный психолог рассказал, что для счастья и комфортной жизни в любых отношениях необходима общая цель и сплочённость. Это касается любых сфер деятельности и возрастов, а также самых обычных ежедневных ситуаций, когда супруги используют формулировку «мы».

Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель

Зарубежный психолог Стан Таткин написал новую книгу об отношениях, которую назвал довольно коротко «We Do» (в переводе с англ. - «Мы делаем»), акцент в которой сделал на то, что для счастья в отношениях нужна общая цель, жизненные принципы, сплочённость и поддержка супругов. Здесь речь идёт о том, чтобы произнося в обществе слово «мы», человек не просто имел ввиду себя и вторую половинку, а понимал, что только так можно объяснить дальнейшие планы, действия и желания, ведь в счастливой семье они всегда общие и обсуждаются друг с другом. Кроме того, залогом крепких и длительных отношений, которые помогут сохранить здоровье, жизненные силы и энергию на должном уровне, психолог назвал ответственность супругов друг за друга.

По мнению Таткина, союз двух людей является не только ячейкой общества, но и маленьким миром двоих, который они ежедневно должны отстаивать, защищать и оправдывать перед внешним миром. Каждый из партнёров в счастливых отношениях понимает, что несёт ответственность за эмоциональное состояние обоих, поэтому работа над этим является обоюдной и непрекращающейся, благодаря чему и достигаются общие цели.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:03

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