Ученые: найдено лекарство от болезни Стивена Хокинга
Ученые из Альбертского университета Канады определили лекарство, которое помогает замедлить развитие бокового амиотрофического склероза (БАС), другое название болезнь Лу Рерига. Именно таким недугом всю жизнь болел известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг.
Канадские исследователи на официальном сайте университета рассказали, что существуют методы, благодаря которым возможно остановить развитие неизлечимой болезни на несколько месяцев.
Лекарственный препарат телбивуд функционирует на ферменте SOD1. Данный энзим работает неправильно у двух десятков процентов, больных наследственной формой болезни Лу Рерина. Супероксиддисмутаза-1 принимает участие в обезвреживании активной формы кислорода супероксид-анионов. Дефектный фермент обладает токсическими свойствами, повреждая двигательные нейроны.
Препарат телбивудин используют при борьбе с гепатитом В как антивирусное лекарство. Такое употребление доказывает, что данный препарат является безопасным, поэтому большие шансы того, что его одобрят для нового клинического применения.
Боковой амиотрофический склероз - неизлечимая нейродегенеративная болезнь, при которой поражению подвергаются нервные клетки моторной коры головного мозга, а также двигательных нейронов. У больных БАС развивается паралич и полная атрофия мышц всего тела. Смерть больных наступает в результате попадания инфекции в дыхательные пути либо прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.
Канадские исследователи на официальном сайте университета рассказали, что существуют методы, благодаря которым возможно остановить развитие неизлечимой болезни на несколько месяцев.
Лекарственный препарат телбивуд функционирует на ферменте SOD1. Данный энзим работает неправильно у двух десятков процентов, больных наследственной формой болезни Лу Рерина. Супероксиддисмутаза-1 принимает участие в обезвреживании активной формы кислорода супероксид-анионов. Дефектный фермент обладает токсическими свойствами, повреждая двигательные нейроны.
Препарат телбивудин используют при борьбе с гепатитом В как антивирусное лекарство. Такое употребление доказывает, что данный препарат является безопасным, поэтому большие шансы того, что его одобрят для нового клинического применения.
Боковой амиотрофический склероз - неизлечимая нейродегенеративная болезнь, при которой поражению подвергаются нервные клетки моторной коры головного мозга, а также двигательных нейронов. У больных БАС развивается паралич и полная атрофия мышц всего тела. Смерть больных наступает в результате попадания инфекции в дыхательные пути либо прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:11