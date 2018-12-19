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Киберпреступники получили доступ к серверам NASA

Киберпеступники взломали и получили доступ к некоторым серверам NASA. Об этом руководство американского агентства предупредило своих сотрудников, чьи имена и номера социального страхования могли быть использованы хакерами.

Киберпреступники получили доступ к серверам NASA

В циркуляре NASA говорится, что неизвестный злоумышленник взломал сервера управления, где космическое агентство хранило конфиденциальную информацию. Возможно, сейчас в руках посторонних находятся данные как настоящих, так и бывших сотрудников.

В настоящий момент над расследованием утечки работают специалисты кибербезопасности NASA. В свою очередь, руководители организации напомнили подопечным, что главным приоритетом остается информационная безопасность. Миссии не оказались под угрозой из-за произошедшего инцидента.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44

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