Киберпреступники получили доступ к серверам NASA
Киберпеступники взломали и получили доступ к некоторым серверам NASA. Об этом руководство американского агентства предупредило своих сотрудников, чьи имена и номера социального страхования могли быть использованы хакерами.
В циркуляре NASA говорится, что неизвестный злоумышленник взломал сервера управления, где космическое агентство хранило конфиденциальную информацию. Возможно, сейчас в руках посторонних находятся данные как настоящих, так и бывших сотрудников.
В настоящий момент над расследованием утечки работают специалисты кибербезопасности NASA. В свою очередь, руководители организации напомнили подопечным, что главным приоритетом остается информационная безопасность. Миссии не оказались под угрозой из-за произошедшего инцидента.
В циркуляре NASA говорится, что неизвестный злоумышленник взломал сервера управления, где космическое агентство хранило конфиденциальную информацию. Возможно, сейчас в руках посторонних находятся данные как настоящих, так и бывших сотрудников.
В настоящий момент над расследованием утечки работают специалисты кибербезопасности NASA. В свою очередь, руководители организации напомнили подопечным, что главным приоритетом остается информационная безопасность. Миссии не оказались под угрозой из-за произошедшего инцидента.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44