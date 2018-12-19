Киберпреступники получили доступ к серверам NASA





В циркуляре NASA говорится, что неизвестный злоумышленник взломал сервера управления, где космическое агентство хранило конфиденциальную информацию. Возможно, сейчас в руках посторонних находятся данные как настоящих, так и бывших сотрудников.В настоящий момент над расследованием утечки работают специалисты кибербезопасности NASA. В свою очередь, руководители организации напомнили подопечным, что главным приоритетом остается информационная безопасность. Миссии не оказались под угрозой из-за произошедшего инцидента.