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Из фильма «Расемон» Акиры Куросавы сделают многосерийный триллер

Компания Amblin TV купила права на киноленту «Расемон» постановки Акиры Куросавы. Его хотят превратить в 10-серийный драматичный телетриллер.

Из фильма «Расемон» Акиры Куросавы сделают многосерийный триллер

Каждая из серий будет выстроена вокруг одной ситуации, которая рассказывается с различных точек зрения. Именно разница в мировоззрениях героев даст зрителям возможность разгадать тайну, которая скрывается за той или иной историей.

Руководители телекомпании Джастин Фэлви, автор «Под куполом», а также Дэррил Фрэнк должны стать продюсерами сериала. Им на помощь придут Ли Энн Бертон и работник Atmosphere Дэвид Хопвуд. Каких-либо других деталей о проекте пока нет.

Отметим, черно-белая лента Куросавы вышла в прокат в начале 1950 годов. Это экранизация книги «В чаще», которую написал Рюноскэ Акутагава. В нем рассказывается об одном преступлении с позиции четверых его свидетелей. Фильм считается классикой. Он отмечен «Золотым львом», а также «Оскаром» и еще несколькими наградами.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 05:00

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