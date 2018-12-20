Из фильма «Расемон» Акиры Куросавы сделают многосерийный триллер





Каждая из серий будет выстроена вокруг одной ситуации, которая рассказывается с различных точек зрения. Именно разница в мировоззрениях героев даст зрителям возможность разгадать тайну, которая скрывается за той или иной историей.Руководители телекомпании Джастин Фэлви, автор «Под куполом», а также Дэррил Фрэнк должны стать продюсерами сериала. Им на помощь придут Ли Энн Бертон и работник Atmosphere Дэвид Хопвуд. Каких-либо других деталей о проекте пока нет.Отметим, черно-белая лента Куросавы вышла в прокат в начале 1950 годов. Это экранизация книги «В чаще», которую написал Рюноскэ Акутагава. В нем рассказывается об одном преступлении с позиции четверых его свидетелей. Фильм считается классикой. Он отмечен «Золотым львом», а также «Оскаром» и еще несколькими наградами.