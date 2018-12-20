Британцы назвали новый вид червя в честь Дональда Трампа
Сотрудники британской компании EnviroBuild назвали новый вид червя в честь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это связано с внешним сходством земноводного и политика. Информация появилась в сюжете американского канала CNN.
Как рассказал один из учредителей компании Айден Белл, после того, как удалось обнаружить сходство неизвестного ранее существа и государственного деятеля, EnviroBuild решила купить права, чтобы назвать червя именем Дональда Трампа. Для этого британцам пришлось потратить 25 тыс. долларов.
Земноводное теперь известно как donaldtrumpi и очень чувствительно воспринимает изменения климата. По словам Белла, этот вид находится в зоне риска, так как ему может грозить вымирание.
CNN в этом контексте не забыла упомянуть одну из особенностей Дональда Трампа: все знают о скептическом настрое политика к переменам климата.
О donaldtrumpi известно, что червь предпочитает обитать под землей после того, как в ходе революции 60 миллионов лет назад он лишился своих конечностей.
Как рассказал один из учредителей компании Айден Белл, после того, как удалось обнаружить сходство неизвестного ранее существа и государственного деятеля, EnviroBuild решила купить права, чтобы назвать червя именем Дональда Трампа. Для этого британцам пришлось потратить 25 тыс. долларов.
Земноводное теперь известно как donaldtrumpi и очень чувствительно воспринимает изменения климата. По словам Белла, этот вид находится в зоне риска, так как ему может грозить вымирание.
CNN в этом контексте не забыла упомянуть одну из особенностей Дональда Трампа: все знают о скептическом настрое политика к переменам климата.
О donaldtrumpi известно, что червь предпочитает обитать под землей после того, как в ходе революции 60 миллионов лет назад он лишился своих конечностей.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:00