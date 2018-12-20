Британцы назвали новый вид червя в честь Дональда Трампа





Как рассказал один из учредителей компании Айден Белл, после того, как удалось обнаружить сходство неизвестного ранее существа и государственного деятеля, EnviroBuild решила купить права, чтобы назвать червя именем Дональда Трампа. Для этого британцам пришлось потратить 25 тыс. долларов.Земноводное теперь известно как donaldtrumpi и очень чувствительно воспринимает изменения климата. По словам Белла, этот вид находится в зоне риска, так как ему может грозить вымирание.CNN в этом контексте не забыла упомянуть одну из особенностей Дональда Трампа: все знают о скептическом настрое политика к переменам климата.О donaldtrumpi известно, что червь предпочитает обитать под землей после того, как в ходе революции 60 миллионов лет назад он лишился своих конечностей.