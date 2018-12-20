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Эксперты рассказали, что хакеры могут перехватывать SMS в 9 из 10 случаев

Представители компании Positive Technologies рассказали, что хакеры могут перехватывать SMS-сообщение в девяти из десяти случаев. По результатам проведенного исследования выявлено, что 78 % мобильных сетей не могут отбить атаку мошенников, поэтому остаются легко уязвимыми.

Эксперты рассказали, что хакеры могут перехватывать SMS в 9 из 10 случаев

Аналитики сообщили о том, что большинство мировых мобильных операторов сосредоточили свои разработки на кибербезопасности, поэтому уделяют данной теме не только большое количество времени, а также вкладывают в развитие данного вопроса значительные денежные средства. Однако несмотря на все усилия по решению проблемы, ни одна компания на данный момент не может обещать пользователям сто процентов защиты.

Хакеры спокойно могут платить по 20 долларов ежемесячно за получение специальной подписки, которая позволяет получать, читать, а также подделывать сообщения любого выбранного ими абонента. Этот метод является незаконным, однако он пользуется большой популярностью в «подпольном интернете».



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00

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