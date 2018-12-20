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Пять эффектов зелёного чая на организм человека

Медицинские эксперты сформулировали пять основных эффектов зелёного чая на организм человека. О пользе напитка для здоровья известно давно, но чем конкретно он может помочь, знают далеко не все.

Пять эффектов зелёного чая на организм человека

Сырьё для производства зелёного чая берут с тех же кустов, что и для чёрного, но поддают меньшей ферментации (окислению) и в итоге получают абсолютно разные напитки. У разных сортов чая различное содержание минералов и ферментов и отличное влияние на человеческий организм.

Зелёный чай помогает в похудении. Высокое содержание полифенолов, в частности галлат эпигаллокатехина, способствует сжиганию жиров в организме и повышает метаболизм более чем на четверть.

Второй названный специалистами эффект – улучшение памяти. Благодаря содержанию кофеина, но с более мягким действием, чем у кофейных зёрен, зелёный чай повышает активность головного мозга и улучшает запоминание информации.

Ещё одним полезным свойством зелёного чая является снижение давления. Поэтому его не рекомендуют людям с пониженным артериальным давлением или принимающим препараты для снижения давления.

Пять эффектов зелёного чая на организм человека

Способен напиток помочь и людям, страдающим ревматоидным артритом. Тот же полифенол, способствующий похудению, оказывает влияние на болевые симптомы суставов, значительно их уменьшая.

А вот пятый эффект зелёного чая вряд ли можно назвать полезным. Снижение усвояемости железа, поступающего в организм во время приёма пищи, делает микроэлемент практически бесполезным. Медики рекомендуют при употреблении богатых железом продуктов избегать совмещения их с зелёным чаем.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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