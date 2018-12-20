Пять эффектов зелёного чая на организм человека
Медицинские эксперты сформулировали пять основных эффектов зелёного чая на организм человека. О пользе напитка для здоровья известно давно, но чем конкретно он может помочь, знают далеко не все.
Сырьё для производства зелёного чая берут с тех же кустов, что и для чёрного, но поддают меньшей ферментации (окислению) и в итоге получают абсолютно разные напитки. У разных сортов чая различное содержание минералов и ферментов и отличное влияние на человеческий организм.
Зелёный чай помогает в похудении. Высокое содержание полифенолов, в частности галлат эпигаллокатехина, способствует сжиганию жиров в организме и повышает метаболизм более чем на четверть.
Второй названный специалистами эффект – улучшение памяти. Благодаря содержанию кофеина, но с более мягким действием, чем у кофейных зёрен, зелёный чай повышает активность головного мозга и улучшает запоминание информации.
Ещё одним полезным свойством зелёного чая является снижение давления. Поэтому его не рекомендуют людям с пониженным артериальным давлением или принимающим препараты для снижения давления.
Способен напиток помочь и людям, страдающим ревматоидным артритом. Тот же полифенол, способствующий похудению, оказывает влияние на болевые симптомы суставов, значительно их уменьшая.
А вот пятый эффект зелёного чая вряд ли можно назвать полезным. Снижение усвояемости железа, поступающего в организм во время приёма пищи, делает микроэлемент практически бесполезным. Медики рекомендуют при употреблении богатых железом продуктов избегать совмещения их с зелёным чаем.
Сырьё для производства зелёного чая берут с тех же кустов, что и для чёрного, но поддают меньшей ферментации (окислению) и в итоге получают абсолютно разные напитки. У разных сортов чая различное содержание минералов и ферментов и отличное влияние на человеческий организм.
Зелёный чай помогает в похудении. Высокое содержание полифенолов, в частности галлат эпигаллокатехина, способствует сжиганию жиров в организме и повышает метаболизм более чем на четверть.
Второй названный специалистами эффект – улучшение памяти. Благодаря содержанию кофеина, но с более мягким действием, чем у кофейных зёрен, зелёный чай повышает активность головного мозга и улучшает запоминание информации.
Ещё одним полезным свойством зелёного чая является снижение давления. Поэтому его не рекомендуют людям с пониженным артериальным давлением или принимающим препараты для снижения давления.
Способен напиток помочь и людям, страдающим ревматоидным артритом. Тот же полифенол, способствующий похудению, оказывает влияние на болевые симптомы суставов, значительно их уменьшая.
А вот пятый эффект зелёного чая вряд ли можно назвать полезным. Снижение усвояемости железа, поступающего в организм во время приёма пищи, делает микроэлемент практически бесполезным. Медики рекомендуют при употреблении богатых железом продуктов избегать совмещения их с зелёным чаем.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00