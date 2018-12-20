Пять эффектов зелёного чая на организм человека





Сырьё для производства зелёного чая берут с тех же кустов, что и для чёрного, но поддают меньшей ферментации (окислению) и в итоге получают абсолютно разные напитки. У разных сортов чая различное содержание минералов и ферментов и отличное влияние на человеческий организм.Зелёный чай. Высокое содержание полифенолов, в частности галлат эпигаллокатехина, способствует сжиганию жиров в организме и повышает метаболизм более чем на четверть.Второй названный специалистами эффект –. Благодаря содержанию кофеина, но с более мягким действием, чем у кофейных зёрен, зелёный чай повышает активность головного мозга и улучшает запоминание информации.Ещё одним полезным свойством зелёного чая является. Поэтому его не рекомендуют людям с пониженным артериальным давлением или принимающим препараты для снижения давления.Способен напиток помочь и людям,. Тот же полифенол, способствующий похудению, оказывает влияние на болевые симптомы суставов, значительно их уменьшая.А вот пятый эффект зелёного чая вряд ли можно назвать полезным., поступающего в организм во время приёма пищи, делает микроэлемент практически бесполезным. Медики рекомендуют при употреблении богатых железом продуктов избегать совмещения их с зелёным чаем.