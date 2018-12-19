"Футболисты оборзевшие": Жена Мамаева высказалась о больших зарплатах спортсменов

"Футболисты оборзевшие люди? Да, так оно и есть. Не все, разумеется, но в целом - да", - подытожила модель.





Алана Мамаева появилась в выпуске "Дневника хача" на YouTube, где жёстко высказалась о несправедливых зарплатах футболистов. Автор блога спросил, являются ли российские спортсмены "оборзевшими". Гостья не стала спорить, а обосновала сомнительные поступки своего мужа и его друга Александра Кокорина колоссальным заработком в достаточно молодые годы.Мамаевой не понаслышке известно, что собой представляют гонорары успешных футболистов. Блогерша считает, что такие суммы спортсмены попросту не умеют тратить, зато теряют от богатства голову.Вместе с материальным достатком игроки чувствуют вседозволенность и вскоре начинают вести аморальный образ жизни. В частности, Мамаев с Кокориным устроили несколько драк в центре Москвы.Напомним, что Алана Мамаева, пока её супруг сидит в "Бутырке" до февраля месяца, устроила ему настоящую травлю, обвинив в измене с экс-участницей "Дома-2". Позже блогерша стала задумываться о прощении и даже спросила совета у подписчиков в Instagram.