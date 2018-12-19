Учёные обеспокоены уровнем метилртути в окружающей среде





Эксперты по мониторингу уровня метилртути в окружающей среде понимают, что зачастую основными её источниками становятся лесные пожары и вулканы, но настаивают на том, что именно естественные микроорганизмы производят наибольшее количество опасного вещества. Кроме того, уровни метилртути, образовавшейся бесконтрольным путём, вызывают беспокойство у учёных, так как этот процесс зависит от множества факторов единовременно, повлиять на которые может лишь сама природа.Несмотря на ряд сложностей, исследователям удалось рассчитать примерную скорость действия микробов, производящих метилртуть, прогнозируя таким образом средние значения роста её уровня с течением времени. Для достижения такого результата учёные создали новую модель, перед созданием которой проводились множественные эксперименты, позволяющую учитывать конкурирующие процессы и предвидеть более быстрые темпы образования опасного вещества в окружающей среде.Эксперты отмечают, что прогнозирование примерного увеличения уровней метилртути важно для создания в будущем новых способов защиты людей от вредного воздействия. К слову, токсическое вещество особенно опасно для маленьких детей и беременных женщин, так как может повлиять на здоровье ещё на стадии эмбриона.