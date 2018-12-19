ViewSonic представила монитор игровой монитор XG240R с RGB-подсветкой





Новинка имеет кадровую частоту обновления в 144 Гц, время отклика в 1 мс, настраиваемую подсветку, две настройки для FPS. Угол горизонтали - 170 градусов, вертикали - 160. Показатели яркости - 350 кд/м2, контрастности - 1000:1. Показатель динамической контрастности составляет 120 000 000:1.Инженеры улучшили новинку благодаря технологии ViewSonic Black Stabilization. Она значительно улучшает видимость и детализацию, увеличивая яркость тёмных кадров.Монитор также имеет 2-ваттные стереофонические динамики, USB-концентратор, два разъема HDMI 1.4 и интерфейс DisplayPort 1.2. Подставка создана таким образом, что можно легко регулировать наклоны, повороты и высоту экрана. Последний можно перевести в портретную ориентацию.Инновацию XG240R от ViewSonic в скором времени можно будет приобрести на европейских рынках. Предположительная цена монитора - 270 американских долларов.