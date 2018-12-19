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ViewSonic представила монитор игровой монитор XG240R с RGB-подсветкой

Компания-производитель ViewSonic недавно представила новый игровой монитор XG240R с RGB-подсветкой. В основе полезной для геймеров разработки - 24-дюймовая матрица TN в формате Full HD. Разработчики усовершенствовали устройство технологией AMD FreeSync для повышения качества игрового действия.

ViewSonic представила монитор игровой монитор XG240R с RGB-подсветкой

Новинка имеет кадровую частоту обновления в 144 Гц, время отклика в 1 мс, настраиваемую подсветку, две настройки для FPS. Угол горизонтали - 170 градусов, вертикали - 160. Показатели яркости - 350 кд/м2, контрастности - 1000:1. Показатель динамической контрастности составляет 120 000 000:1.

Инженеры улучшили новинку благодаря технологии ViewSonic Black Stabilization. Она значительно улучшает видимость и детализацию, увеличивая яркость тёмных кадров.

Монитор также имеет 2-ваттные стереофонические динамики, USB-концентратор, два разъема HDMI 1.4 и интерфейс DisplayPort 1.2. Подставка создана таким образом, что можно легко регулировать наклоны, повороты и высоту экрана. Последний можно перевести в портретную ориентацию.

Инновацию XG240R от ViewSonic в скором времени можно будет приобрести на европейских рынках. Предположительная цена монитора - 270 американских долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:04

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