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Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой

Телеведущая Ида Галич рассказала о чувствах известного рэпера Элджея к теледиве Насте Ивлеевой. Об этом она сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram.

Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой

Совсем недавно ведущая популярной передачи «Орел и Решка» Настя Ивлеева раскрыла романтические отношения сo звездой рэп-музыки Элджеем. Несмотря на то, что влюбленные не часто выходят в свет вместе, Настя периодически радует своих фанатов, выкладывая совместные с певцом фотографии на своей странице.

Надо отметить, что не все поклонники телеведущей одобряют данный союз. Некоторые поддерживают звездную пару. Но есть и такие, что сомневаются в искренности чувств и верности рэпера считая, что Ивлеевой нужен более надежный спутник жизни.

Летом напарницей Насти Евлеевой по программе стала YouTube-блогер Ида Галич. Судя по совместным снимкам девушки достаточно хорошо и тесно общаются. Однако накануне Иде пришлось опровергать слухи о том, что она собирается увести возлюбленного у подруги.

Подобная информация появилась в Интернете из-за выхода очередного ролика YouTube-блогера. В этом видео Галич примеряла контактные линзы белого цвета, как носит Элджей.

Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой

Ида уверяет фанатов, что все пущенные слухи - полнейшая ложь. Знаменитость подчеркивает то, что никогда никого не уводила, да и не может она «тягаться» с красоткой Ивлеевой, тем более, как утверждает Галич, Элджей очень любит Настю.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:49

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