Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах Элджея к Насте Ивлеевой





Совсем недавно ведущая популярной передачи «Орел и Решка» Настя Ивлеева раскрыла романтические отношения сo звездой рэп-музыки Элджеем. Несмотря на то, что влюбленные не часто выходят в свет вместе, Настя периодически радует своих фанатов, выкладывая совместные с певцом фотографии на своей странице.Надо отметить, что не все поклонники телеведущей одобряют данный союз. Некоторые поддерживают звездную пару. Но есть и такие, что сомневаются в искренности чувств и верности рэпера считая, что Ивлеевой нужен более надежный спутник жизни.Летом напарницей Насти Евлеевой по программе стала YouTube-блогер Ида Галич. Судя по совместным снимкам девушки достаточно хорошо и тесно общаются. Однако накануне Иде пришлось опровергать слухи о том, что она собирается увести возлюбленного у подруги.Подобная информация появилась в Интернете из-за выхода очередного ролика YouTube-блогера. В этом видео Галич примеряла контактные линзы белого цвета, как носит Элджей.Ида уверяет фанатов, что все пущенные слухи - полнейшая ложь. Знаменитость подчеркивает то, что никогда никого не уводила, да и не может она «тягаться» с красоткой Ивлеевой, тем более, как утверждает Галич, Элджей очень любит Настю.