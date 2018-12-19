Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились на съемках новогодней программы





Бузова опубликовала на своей странице в Stories Instagram, как проходит съемка новогодней программы «Дом-2». Знаменитость выбрала для встречи Нового года наряд, состоящий из брючного комбинезона и блестящего серебром верха, и рассказала, что должна исполнить две песни.В перерывах между съемочным процессом Бузова фотографировала себя в разных ракурсах и накладывала фильтры. Также в кадр попала и вторая ведущая шоу – Ксения Бородина, тоже занятая в съемках новогоднего выпуска «Дом-2».Наряд Бородиной практически полностью совпал с верхней частью облачения Бузовой, и между ведущими разгорелся спор, кто у кого позаимствовал идею.Ольга похвалила Ксюшу за удачно выбранное платье «под ее верх», а Бородина в ответ «уколола» Бузову, отметив, что та просто оторвала у нее кусок платья и сделала себе «насисечник». В завершение шуточной перепалки звезды рассмеялись.