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Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились на съемках новогодней программы

Две популярные ведущие «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина по слухам уже давно находятся в противостоянии, а недавно звезды сцепились из-за нарядов, но оказалось, что их перебранка была шуточной.

Бузова опубликовала на своей странице в Stories Instagram, как проходит съемка новогодней программы «Дом-2». Знаменитость выбрала для встречи Нового года наряд, состоящий из брючного комбинезона и блестящего серебром верха, и рассказала, что должна исполнить две песни.

Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились на съемках новогодней программы

В перерывах между съемочным процессом Бузова фотографировала себя в разных ракурсах и накладывала фильтры. Также в кадр попала и вторая ведущая шоу – Ксения Бородина, тоже занятая в съемках новогоднего выпуска «Дом-2».

Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились на съемках новогодней программы

Наряд Бородиной практически полностью совпал с верхней частью облачения Бузовой, и между ведущими разгорелся спор, кто у кого позаимствовал идею.

Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились на съемках новогодней программы

Ольга похвалила Ксюшу за удачно выбранное платье «под ее верх», а Бородина в ответ «уколола» Бузову, отметив, что та просто оторвала у нее кусок платья и сделала себе «насисечник». В завершение шуточной перепалки звезды рассмеялись.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:23

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