"Дай Боже сил на этот вечер": Алле Пугачёвой советуют отказаться от юбилейного концерта

"Мечтала выступить на концерте Лёни Агутина, и такая классная песня, но не могу. Заболела".

В своём Instagram Пугачёва поделилась афишей к будущему юбилейному концерту "P. S.", которым завершит свою эстрадную карьеру. Певица отметила, что в жизни всего раз бывает 70 лет, а также попросила Бога дать ей сил, чтобы выдержать непростой вечер на сцене. Пройдёт встреча Примадонны с поклонниками в Кремлёвском дворце 17 апреля в 7 часов вечера.На обложку попало фото в стиле папарацци, где Пугачёва продирается с охраной сквозь толпу журналистов. Хотя многие слушатели артистки с предвкушением ожидают её юбилейное шоу и хвалят кумира за смелость, хейтеры не желают видеть надоевшую исполнительницу.Примадонне написали, что петь она намерена под фонограмму, ведь утратила былой голос, а это неуважение к фанатам. Впрочем, сами поклонники обещали явиться на концерт, чтобы просто посмотреть на Пугачёву, ставшую легендой отечественной эстрады.Отметим, что недавно состоялось выступление Леонида Агутина, куда также приглашали спеть Примадонну, однако та отказалась: