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"Дай Боже сил на этот вечер": Алле Пугачёвой советуют отказаться от юбилейного концерта

Хейтеры советуют Алле Пугачёвой отказаться от юбилейного концерта к 70-летию. Слушатели считают, что у певицы нет прежнего голоса, чтобы радовать публику, как в старые времена.

"Дай Боже сил на этот вечер": Алле Пугачёвой советуют отказаться от юбилейного концерта

В своём Instagram Пугачёва поделилась афишей к будущему юбилейному концерту "P. S.", которым завершит свою эстрадную карьеру. Певица отметила, что в жизни всего раз бывает 70 лет, а также попросила Бога дать ей сил, чтобы выдержать непростой вечер на сцене. Пройдёт встреча Примадонны с поклонниками в Кремлёвском дворце 17 апреля в 7 часов вечера.

На обложку попало фото в стиле папарацци, где Пугачёва продирается с охраной сквозь толпу журналистов. Хотя многие слушатели артистки с предвкушением ожидают её юбилейное шоу и хвалят кумира за смелость, хейтеры не желают видеть надоевшую исполнительницу.

Примадонне написали, что петь она намерена под фонограмму, ведь утратила былой голос, а это неуважение к фанатам. Впрочем, сами поклонники обещали явиться на концерт, чтобы просто посмотреть на Пугачёву, ставшую легендой отечественной эстрады.

Отметим, что недавно состоялось выступление Леонида Агутина, куда также приглашали спеть Примадонну, однако та отказалась:
"Мечтала выступить на концерте Лёни Агутина, и такая классная песня, но не могу. Заболела".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:25

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