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Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис своего "Модного дома"

Стало известно, что Вячеслав Зайцев находится в финансовом кризисе. Это произошло из-за того, что "Модный дом" больше не приносит ему прибыли.

Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис своего "Модного дома"

В одном из своих недавних интервью известный кутюрье Вячеслав Зайцев рассказал, что его "Модный дом" находится в весьма плачевной ситуации. Также знаменитый модельер сообщил, что из-за этой проблемы у него начались финансовые трудности. Вячеслав Зайцев поведал, что у него практически не осталось клиентов. Также кутюрье сообщил, что ему пришлось сильно снизить цену на свою новую коллекцию, поскольку ее никто не хочет покупать. Все это произошло из-за огромной конкуренции на ранке модной одежды. Также большие налоги, которые вынужден платить Вячеслав Зайцев, делают огромную дыру в его бюджете.

Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис своего "Модного дома"

Но больше не заниматься любимым делом модельер не может, хотя и его здоровье также начало ухудшаться из-за переживаний. Вячеслав Зайцев рассказал, что его знаменитые клиенты часто его навещают, но это не приносит особой прибыли.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:01

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