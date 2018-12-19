Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис своего "Модного дома"





В одном из своих недавних интервью известный кутюрье Вячеслав Зайцев рассказал, что его "Модный дом" находится в весьма плачевной ситуации. Также знаменитый модельер сообщил, что из-за этой проблемы у него начались финансовые трудности. Вячеслав Зайцев поведал, что у него практически не осталось клиентов. Также кутюрье сообщил, что ему пришлось сильно снизить цену на свою новую коллекцию, поскольку ее никто не хочет покупать. Все это произошло из-за огромной конкуренции на ранке модной одежды. Также большие налоги, которые вынужден платить Вячеслав Зайцев, делают огромную дыру в его бюджете.Но больше не заниматься любимым делом модельер не может, хотя и его здоровье также начало ухудшаться из-за переживаний. Вячеслав Зайцев рассказал, что его знаменитые клиенты часто его навещают, но это не приносит особой прибыли.