Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру





На данный момент уфологи уверяют, что Нибиру перестала быть мифом, поскольку данная планета появилась в поле зрения человека.Исследователи считают, что появление Планеты Х может говорит о том, что она в опасной близости от Земли. Также уфологи убеждены, что такое явление может быть предвестником конца света и, возможно, это произойдет уже совсем скоро. На это указывает появление Нибиру над Санкт-Петербургом.Подобные доводы были основаны на изучении определенных фото и видео материалов. Эти данные были собраны с разных уголков мира, где очевидцы могли видеть одновременно два небесных объекта, один из которых, по мнению уфологов, и есть планета Нибиру.