Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру
Уфологи уверяют, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру. Они считают, что два светила, которые появились над городом, являются одним из главных признаков вторжения Планеты Х.
На данный момент уфологи уверяют, что Нибиру перестала быть мифом, поскольку данная планета появилась в поле зрения человека.
Исследователи считают, что появление Планеты Х может говорит о том, что она в опасной близости от Земли. Также уфологи убеждены, что такое явление может быть предвестником конца света и, возможно, это произойдет уже совсем скоро. На это указывает появление Нибиру над Санкт-Петербургом.
Подобные доводы были основаны на изучении определенных фото и видео материалов. Эти данные были собраны с разных уголков мира, где очевидцы могли видеть одновременно два небесных объекта, один из которых, по мнению уфологов, и есть планета Нибиру.
На данный момент уфологи уверяют, что Нибиру перестала быть мифом, поскольку данная планета появилась в поле зрения человека.
Исследователи считают, что появление Планеты Х может говорит о том, что она в опасной близости от Земли. Также уфологи убеждены, что такое явление может быть предвестником конца света и, возможно, это произойдет уже совсем скоро. На это указывает появление Нибиру над Санкт-Петербургом.
Подобные доводы были основаны на изучении определенных фото и видео материалов. Эти данные были собраны с разных уголков мира, где очевидцы могли видеть одновременно два небесных объекта, один из которых, по мнению уфологов, и есть планета Нибиру.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00