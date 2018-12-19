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Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру

Уфологи уверяют, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру. Они считают, что два светила, которые появились над городом, являются одним из главных признаков вторжения Планеты Х.

Уфологи заявили, что над Санкт-Петербургом появилась планета Нибиру

На данный момент уфологи уверяют, что Нибиру перестала быть мифом, поскольку данная планета появилась в поле зрения человека.
Исследователи считают, что появление Планеты Х может говорит о том, что она в опасной близости от Земли. Также уфологи убеждены, что такое явление может быть предвестником конца света и, возможно, это произойдет уже совсем скоро. На это указывает появление Нибиру над Санкт-Петербургом.

Подобные доводы были основаны на изучении определенных фото и видео материалов. Эти данные были собраны с разных уголков мира, где очевидцы могли видеть одновременно два небесных объекта, один из которых, по мнению уфологов, и есть планета Нибиру.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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