Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года





Первое место в данном списке занял российский телесериал под названием «Обычная женщина», работы известного в России кинорежиссёра Бориса Хлебникова. В этом многосерийном фильме говорится о женщине, которая в тайне от своих близких работает сутенером. В главных ролях в этом сериале снялись такие актеры, как Евгений Гришковец и Анна Михалкова. Второе место занял сериал под названием «Звоните ДиКаприо!», режиссером которого стал Жора Крыжовников. Потом идет многосерийный фильм под названием «Домашний арест» от таких известных режиссеров, как Семен Слепаков и Петр Буслов.Список был составлен опираясь на такие факты, как общая совокупность баллов от кинокритиков. В составе рейтинга участвовало 16 экспертов. Многие телезрители уже успели оценить сюжеты этих сериалов и удостоверится, что они соответствуют рейтингу.