Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей все время хочется спать и есть

Недавно модель Виктория Лопырева рассказала фанатам, что станет мамой в 2019 году. Несмотря на такую откровенность, имя отца ребенка называть она не захотела. Из-за различных обстоятельств в жизни Виктория проводит большое количество времени в столице России. В Москве будущей мамочке катастрофически не хватает солнца, о чем Лопырева написала в комментарии к новой опубликованной фотографии в Instagram. Также модель рассказала фолловерам, что столичная погода вызывает у нее постоянное желание спать и есть.Однако звезда признается, что обожает прогулки на свежем воздухе, несмотря на необходимость надевать на себя множество одежды.Многочисленный подписчики Виктории Лопыревой моментально поддержали беременную знаменитость комментариями о ее очаровательном внешнем виде, а также поделились с ней своими историями со времен вынашивания ребенка.