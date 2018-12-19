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Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей все время хочется спать и есть

Известная российская теледива Виктория Лопырева, будучи беременной, призналась поклонникам в своем постоянном желании спать и есть. Об этом блогер заявила на своей страничке в социальной сети Instagram.

Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей все время хочется спать и есть

Недавно модель Виктория Лопырева рассказала фанатам, что станет мамой в 2019 году. Несмотря на такую откровенность, имя отца ребенка называть она не захотела. Из-за различных обстоятельств в жизни Виктория проводит большое количество времени в столице России. В Москве будущей мамочке катастрофически не хватает солнца, о чем Лопырева написала в комментарии к новой опубликованной фотографии в Instagram. Также модель рассказала фолловерам, что столичная погода вызывает у нее постоянное желание спать и есть.

Однако звезда признается, что обожает прогулки на свежем воздухе, несмотря на необходимость надевать на себя множество одежды.
Многочисленный подписчики Виктории Лопыревой моментально поддержали беременную знаменитость комментариями о ее очаровательном внешнем виде, а также поделились с ней своими историями со времен вынашивания ребенка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40

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