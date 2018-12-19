Наталья Штурм не одобрила критику Владимира Соловьева в адрес Бузовой и Бони
Известная российская певица Наталья Штурм высказала свое мнение по поводу критики ведущего Владимира Соловьева в адрес новоиспеченной артистки Ольги Бузовой и бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони.
Как оказалось, 52-летняя знаменитость, просмотрев эфир «Вести FM», до сих пор не может понять, когда могла Виктория Боня и Ольга Бузова перейти дорогу Владимиру Соловьеву.
Вчера Наталья Штурм опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько фрагментов недавнего эфира «Вести FM», в котором Соловьев жестко прошелся по некоторым звездам российского шоу-бизнеса.
По словам ведущего «Вести FM», он по-прежнему не может принять тот факт, что нынешняя молодежь выбирает себе в кумиры таких знаменитостей, как Ольга Бузова и Виктория Боня, ведь в таких особах нет ничего: ни каких-либо сверхъестественных способностей, ни дара, ни таланта, ни тем более интересного содержания.
Соловьев подчеркнул, что это говорит лишь об одном – общество уверенно и быстро продолжает «деградировать», что его очень сильно пугает. Особенно популярного ведущего возмущает Боня, которую то и дело приглашают на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, ведь звезда «Дома-2», по его мнению, не может прихвастнуть своим умом и лишь вовсю демонстрирует «силиконовое» лицо и тело.
К слову, фанаты Натальи Штурм разделились на две армии. Некоторые поддержали высказывания певицы, а кое-кто заявил, что знаменитость вызвала у них «отвращение» после своей публикации.
Как оказалось, 52-летняя знаменитость, просмотрев эфир «Вести FM», до сих пор не может понять, когда могла Виктория Боня и Ольга Бузова перейти дорогу Владимиру Соловьеву.
Вчера Наталья Штурм опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько фрагментов недавнего эфира «Вести FM», в котором Соловьев жестко прошелся по некоторым звездам российского шоу-бизнеса.
По словам ведущего «Вести FM», он по-прежнему не может принять тот факт, что нынешняя молодежь выбирает себе в кумиры таких знаменитостей, как Ольга Бузова и Виктория Боня, ведь в таких особах нет ничего: ни каких-либо сверхъестественных способностей, ни дара, ни таланта, ни тем более интересного содержания.
Соловьев подчеркнул, что это говорит лишь об одном – общество уверенно и быстро продолжает «деградировать», что его очень сильно пугает. Особенно популярного ведущего возмущает Боня, которую то и дело приглашают на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, ведь звезда «Дома-2», по его мнению, не может прихвастнуть своим умом и лишь вовсю демонстрирует «силиконовое» лицо и тело.
К слову, фанаты Натальи Штурм разделились на две армии. Некоторые поддержали высказывания певицы, а кое-кто заявил, что знаменитость вызвала у них «отвращение» после своей публикации.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:08