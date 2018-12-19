Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер Лопес





Алан Карр часто делает различные смешные публикации в социальной сети. Его фанаты любят когда телеведущий пародирует различных знаменитостей. Несколько часов назад комик решил в очередной раз насмешить своих подписчиков и показал им в Instagram весьма откровенное фото. На снимке телеведущий запечатлен в накидке зеленого цвета, которая едва прикрывает его интимные места. Комик полностью скопировал позу Дженнифер Лопес. Данная фотография стала пародией на фото известной исполнительницы.Подписчикам Алана Карра понравилась новая публикация комика. Они оставили множество шутливых комментариев. Всего за несколько часов пост комика набрал огромное количество отметок "Мне нравится".